Путин анонсировал вхождение трех атомных подводных крейсеров в ВМФ

23 февраля 2023 в 02:23 Размер текста - 17 +

В состав ВМФ войдут три атомные подлодки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ближайшие годы еще три атомные подводные лодки, подобные крейсеру «Император Александр III», пополнят Военно-морской флот (ВМФ) России. Об этом заявил президент РФ в своем обращении, посвященном Дню защитника Отечества. «С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера „Император Александр третий“, доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. В ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера данного проекта», — цитирует слова президента ТАСС . Ранее стало известно о выводе из боевого состава ВМФ России тяжелого атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской». Наличие качественной замены подобным вооружениям вызывает обеспокоенность в Соединенных Штатах. По словам журналистов, новейшие подлодки, которыми РФ заменяет устаревшие модели, являются «подлинными морскими богами», противостоять которым не могут даже США.

В ближайшие годы еще три атомные подводные лодки, подобные крейсеру «Император Александр III», пополнят Военно-морской флот (ВМФ) России. Об этом заявил президент РФ в своем обращении, посвященном Дню защитника Отечества. «С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера „Император Александр третий“, доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. В ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера данного проекта», — цитирует слова президента ТАСС. Ранее стало известно о выводе из боевого состава ВМФ России тяжелого атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской». Наличие качественной замены подобным вооружениям вызывает обеспокоенность в Соединенных Штатах. По словам журналистов, новейшие подлодки, которыми РФ заменяет устаревшие модели, являются «подлинными морскими богами», противостоять которым не могут даже США.