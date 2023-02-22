22 февраля 2023

Путин анонсировал вхождение трех атомных подводных крейсеров в ВМФ

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Путин в телевизоре. Послание федеральному собранию. Челябинск, путин в телевизоре
В состав ВМФ войдут три атомные подлодки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ближайшие годы еще три атомные подводные лодки, подобные крейсеру «Император Александр III», пополнят Военно-морской флот (ВМФ) России. Об этом заявил президент РФ в своем обращении, посвященном Дню защитника Отечества.

«С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера „Император Александр третий“, доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. В ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера данного проекта», — цитирует слова президента ТАСС.

Ранее стало известно о выводе из боевого состава ВМФ России тяжелого атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской». Наличие качественной замены подобным вооружениям вызывает обеспокоенность в Соединенных Штатах. По словам журналистов, новейшие подлодки, которыми РФ заменяет устаревшие модели, являются «подлинными морскими богами», противостоять которым не могут даже США.

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В ближайшие годы еще три атомные подводные лодки, подобные крейсеру «Император Александр III», пополнят Военно-морской флот (ВМФ) России. Об этом заявил президент РФ в своем обращении, посвященном Дню защитника Отечества. «С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера „Император Александр третий“, доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. В ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера данного проекта», — цитирует слова президента ТАСС. Ранее стало известно о выводе из боевого состава ВМФ России тяжелого атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской». Наличие качественной замены подобным вооружениям вызывает обеспокоенность в Соединенных Штатах. По словам журналистов, новейшие подлодки, которыми РФ заменяет устаревшие модели, являются «подлинными морскими богами», противостоять которым не могут даже США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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