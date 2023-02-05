Крупнейший атомный крейсер вывели из боевого состава ВМФ РФ 06 февраля 2023 в 06:18 Размер текста - 17 + Дмитрий Донской выведен из боевого состава ВМФ России Фото: Министерство обороны Великобритании Из боевого состава Военно-морского флота России был выведен тяжелый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской». Об этом заявил глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев. «Подводный крейсер „Дмитрий Донской“ выведен из боевого состава [Военно-морского флота] России. Ожидать утилизации он будет на военно-морской базе в Северодвинске вместе с двумя другими корпусами этого проекта», — сообщил Мальцев ТАСС. Наличие качественной замены подобным вооружениям вызывает обеспокоенность в Соединенных Штатах. По словам журналистов, новейшие подлодки, которыми РФ заменяет устаревшие модели, являются «подлинными морскими богами», противостоять которым не могут даже США. Источники из военного ведомства анонсировали на 2026 год получение ВМФ России подводной лодки (АПЛ) «Пермь», оснащенной гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Из боевого состава Военно-морского флота России был выведен тяжелый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской». Об этом заявил глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев. «Подводный крейсер „Дмитрий Донской“ выведен из боевого состава [Военно-морского флота] России. Ожидать утилизации он будет на военно-морской базе в Северодвинске вместе с двумя другими корпусами этого проекта», — сообщил Мальцев ТАСС. Наличие качественной замены подобным вооружениям вызывает обеспокоенность в Соединенных Штатах. По словам журналистов, новейшие подлодки, которыми РФ заменяет устаревшие модели, являются «подлинными морскими богами», противостоять которым не могут даже США. Источники из военного ведомства анонсировали на 2026 год получение ВМФ России подводной лодки (АПЛ) «Пермь», оснащенной гиперзвуковыми ракетами «Циркон». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям