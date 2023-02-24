США отправят Украине партию беспилотников и критически важные боеприпасы

США объявили о новом пакете помощи для Украины на сумму 2 миллиарда долларов на годовщину российской спецоперации на Украине. Также Вашингтон предоставит Киеву дополнительные боеприпасы для артиллерии, беспилотные авиационные системы (БАС) и средства обнаружения их противодействия, сообщили в Пентагоне.
«Сегодня Министерство обороны (США — прим URA.RU) объявляет о новом пакете помощи в области безопасности, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины и усилить противовоздушную оборону страны. Этот пакет на общую сумму 2 миллиарда долларов предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины в рамках нашей приверженности долгосрочной безопасности Украины», — говорится в сообщении.
Также США намерены предоставить украинской стороне дополнительные БАС и средства для обнаружения их противодействию. Кроме того, Киеву поставят боезапасы для артиллерийских орудий.
После начала спецоперации Запад начал активно поддерживать Украину, предоставляя ей различное вооружение и военную технику. Так, стало известно, что президент США Джо Байден 24 февраля проведет виртуальную встречу с лидерами стран G7 и украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе встречи будут обсуждаться вопросы, касающиеся поддержки украинской стороны, передает RT.
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США объявили о новом пакете помощи для Украины на сумму 2 миллиарда долларов на годовщину российской спецоперации на Украине. Также Вашингтон предоставит Киеву дополнительные боеприпасы для артиллерии, беспилотные авиационные системы (БАС) и средства обнаружения их противодействия, сообщили в Пентагоне. «Сегодня Министерство обороны (США — прим URA.RU) объявляет о новом пакете помощи в области безопасности, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины и усилить противовоздушную оборону страны. Этот пакет на общую сумму 2 миллиарда долларов предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины в рамках нашей приверженности долгосрочной безопасности Украины», — говорится в сообщении. Также США намерены предоставить украинской стороне дополнительные БАС и средства для обнаружения их противодействию. Кроме того, Киеву поставят боезапасы для артиллерийских орудий. После начала спецоперации Запад начал активно поддерживать Украину, предоставляя ей различное вооружение и военную технику. Так, стало известно, что президент США Джо Байден 24 февраля проведет виртуальную встречу с лидерами стран G7 и украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе встречи будут обсуждаться вопросы, касающиеся поддержки украинской стороны, передает RT.