США ввели «самый значительный пакет санкций» против РФ за все время

Госдепартамент США ввел санкции против российских губернаторов и глав ведомств, таких как Минкульт, МЧС, Минспорта, Минэнерго, а также Минцифры. В список попали более 40 политиков из России, сообщили на сайте Министерства финансов. Как заявили в Минфине, санкции были введены в рамках одной из своих « наиболее значительных санкционных мер на сегодняшний день».
В санкционный список попало более 40 российских губернаторов и глав республик. Также под ограничения попали главы различных ведомств. Среди них министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава МЧС России Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, глава Минспорта Олег Матыцин, министр цифрового развития Максут Шадаев и министр энергетики РФ Николай Шульгинов, говорится в сообщении. В американском ведомстве также заявили, что причиной попадания в список стала поддержка проводимой Россией спецоперации на Украине.
Ранее стало известно, что США намерены ввести санкции против 10 финансовых учреждений РФ. В Белом доме также заявили, что ограничения будут введены против союзников российской стороны с целью ухудшения экономической ситуации в РФ.
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Госдепартамент США ввел санкции против российских губернаторов и глав ведомств, таких как Минкульт, МЧС, Минспорта, Минэнерго, а также Минцифры. В список попали более 40 политиков из России, сообщили на сайте Министерства финансов. Как заявили в Минфине, санкции были введены в рамках одной из своих « наиболее значительных санкционных мер на сегодняшний день». В санкционный список попало более 40 российских губернаторов и глав республик. Также под ограничения попали главы различных ведомств. Среди них министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава МЧС России Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, глава Минспорта Олег Матыцин, министр цифрового развития Максут Шадаев и министр энергетики РФ Николай Шульгинов, говорится в сообщении. В американском ведомстве также заявили, что причиной попадания в список стала поддержка проводимой Россией спецоперации на Украине. Ранее стало известно, что США намерены ввести санкции против 10 финансовых учреждений РФ. В Белом доме также заявили, что ограничения будут введены против союзников российской стороны с целью ухудшения экономической ситуации в РФ.