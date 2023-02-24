В ХМАО мэрия ответила на вопросы жителей проблемного поселка

Власти Нижневартовска готовят запуск автобуса в аварийный поселок Беловежский

25 февраля 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Мэрия Нижневартовска находится на связи с жителями аварийного поселка Фото: Елена Антипина © URA.RU В Нижневартовске для запуска автобуса в аварийный поселок Беловежский мэрия готовит необходимые документы. Как рассказал URA.RU исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ Владимир Сушков, администрация находится на связи с жителями. Представители оперативно решают поступающие от них вопросы, в том числе касающиеся чистки дорог от снега. «Находимся в постоянном контакте с жителями, реагируем на обращения оперативно. Автобусный маршрут разработан, сейчас готовим документы для его запуска», — сообщил Сушков. Он добавил, что техника несколько раз в неделю чистит дороги поселка, в снегопад выходит дополнительно. «Также в некоторых зданиях нет канализации и септиков, продукты жизнедеятельности скапливаются и вытекают на поверхность», — рассказал Сушков. После обращения жителей на место выезжает техника и ликвидирует последствия. Ранее URA.RU рассказывало, что жители поселка Беловежского пожаловались эксперту ОНФ Светлане Калининой на отмену единственного автобуса. Она потребовала вернуть транспорт. Все 12 домов поселка, признанных аварийными, должны расселить до конца декабря 2024 года. В них проживает 78 семей.

В Нижневартовске для запуска автобуса в аварийный поселок Беловежский мэрия готовит необходимые документы. Как рассказал URA.RU исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ Владимир Сушков, администрация находится на связи с жителями. Представители оперативно решают поступающие от них вопросы, в том числе касающиеся чистки дорог от снега. «Находимся в постоянном контакте с жителями, реагируем на обращения оперативно. Автобусный маршрут разработан, сейчас готовим документы для его запуска», — сообщил Сушков. Он добавил, что техника несколько раз в неделю чистит дороги поселка, в снегопад выходит дополнительно. «Также в некоторых зданиях нет канализации и септиков, продукты жизнедеятельности скапливаются и вытекают на поверхность», — рассказал Сушков. После обращения жителей на место выезжает техника и ликвидирует последствия. Ранее URA.RU рассказывало, что жители поселка Беловежского пожаловались эксперту ОНФ Светлане Калининой на отмену единственного автобуса. Она потребовала вернуть транспорт. Все 12 домов поселка, признанных аварийными, должны расселить до конца декабря 2024 года. В них проживает 78 семей.