Ревизор из ОНФ потребовала вернуть автобусы в проблемный поселок Нижневартовска

В Нижневартовске жители поселка Беловежского, в аварийных домах которого проживают 78 семей, рассказали эксперту центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлане Калининой, что единственный автобус, на котором можно добраться в город, отменили. Калинина потребовала у представителей мэрии вернуть жителям транспорт, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Убрали регулярный маршрут? Сделайте им расписание. Пусть в 8 утра или 7:30, как вы договоритесь с жителями, в Беловежский заезжает автобус. Не нужно каждые минуты сюда заезжать, но транспортная доступность должна быть», — отметила Калинина.
Жители поселка добавили, что добираться до ближайшей остановки на улице Энтузиастов больше километра, а дорогу чистят очень редко. Исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ Владимир Сушков отметил, что автобус не пользовался популярностью, поэтому его и убрали с линии, но в Нижневартовске идет работа над обновлением сети маршрутов. «Километр — это же не восемьдесят. Можно сделать заезд три раза в день, когда людям нужно ехать на работу или везти детей в школу, пока не будут решены проблемы с переселением жителей», — уточнила Калинина. Дорожную карту по расселению аварийных домов в поселке она попросила администрацию города разработать в течение двух недель.
В Нижневартовске жители поселка Беловежского, в аварийных домах которого проживают 78 семей, рассказали эксперту центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлане Калининой, что единственный автобус, на котором можно добраться в город, отменили. Калинина потребовала у представителей мэрии вернуть жителям транспорт, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Убрали регулярный маршрут? Сделайте им расписание. Пусть в 8 утра или 7:30, как вы договоритесь с жителями, в Беловежский заезжает автобус. Не нужно каждые минуты сюда заезжать, но транспортная доступность должна быть», — отметила Калинина. Жители поселка добавили, что добираться до ближайшей остановки на улице Энтузиастов больше километра, а дорогу чистят очень редко. Исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ Владимир Сушков отметил, что автобус не пользовался популярностью, поэтому его и убрали с линии, но в Нижневартовске идет работа над обновлением сети маршрутов. «Километр — это же не восемьдесят. Можно сделать заезд три раза в день, когда людям нужно ехать на работу или везти детей в школу, пока не будут решены проблемы с переселением жителей», — уточнила Калинина. Дорожную карту по расселению аварийных домов в поселке она попросила администрацию города разработать в течение двух недель. Ранее URA.RU писало о жалобе жителей Беловежского на пожарных, отказавшихся ехать в отдаленный поселок. Жителям пришлось дважды тушить пожар самостоятельно.