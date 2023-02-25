Психолог рассказала, как извлечь пользу из зависти

Психолог Бучкова: зависть помогает человеку понять свои истинные желания

25 февраля 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Зависть может быть полезной для человека, заявила Алла Бучкова Фото: Александр Елизаров © URA.RU Зависть может быть полезна для человека, так как она помогает понять свои истинные желания и потребности. Об этом заявила психолог Алла Бучкова. «Зависть может стать верным другом и преданным помощником для человека и показать ему его истинные желания и потребности», — передает слова Бучковой «Ридус». Она добавила, что зависть полезна тем, что сообщает человеку только правду и максимально искренна с ним. Алла Бучкова посоветовала ни в коем случае не подавлять в себе чувство зависти, так как это может привести к разрушению самого себя. Зависть помогает человеку понять, что ему не хватает на данный момент и каким образом добиться удовлетворения от собственной жизни, заключила психолог.

Зависть может быть полезна для человека, так как она помогает понять свои истинные желания и потребности. Об этом заявила психолог Алла Бучкова. «Зависть может стать верным другом и преданным помощником для человека и показать ему его истинные желания и потребности», — передает слова Бучковой «Ридус». Она добавила, что зависть полезна тем, что сообщает человеку только правду и максимально искренна с ним. Алла Бучкова посоветовала ни в коем случае не подавлять в себе чувство зависти, так как это может привести к разрушению самого себя. Зависть помогает человеку понять, что ему не хватает на данный момент и каким образом добиться удовлетворения от собственной жизни, заключила психолог.