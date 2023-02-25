Психолог рассказала, как извлечь пользу из зависти

Психолог Бучкова: зависть помогает человеку понять свои истинные желания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Храм Воскресения Христова. Ханты-Мансийск, храм, церковь, вера, христианство, не завидуй, зависть, религия, православие
Зависть может быть полезной для человека, заявила Алла Бучкова Фото:

Зависть может быть полезна для человека, так как она помогает понять свои истинные желания и потребности. Об этом заявила психолог Алла Бучкова.

«Зависть может стать верным другом и преданным помощником для человека и показать ему его истинные желания и потребности», — передает слова Бучковой «Ридус». Она добавила, что зависть полезна тем, что сообщает человеку только правду и максимально искренна с ним.

Алла Бучкова посоветовала ни в коем случае не подавлять в себе чувство зависти, так как это может привести к разрушению самого себя. Зависть помогает человеку понять, что ему не хватает на данный момент и каким образом добиться удовлетворения от собственной жизни, заключила психолог.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Зависть может быть полезна для человека, так как она помогает понять свои истинные желания и потребности. Об этом заявила психолог Алла Бучкова. «Зависть может стать верным другом и преданным помощником для человека и показать ему его истинные желания и потребности», — передает слова Бучковой «Ридус». Она добавила, что зависть полезна тем, что сообщает человеку только правду и максимально искренна с ним. Алла Бучкова посоветовала ни в коем случае не подавлять в себе чувство зависти, так как это может привести к разрушению самого себя. Зависть помогает человеку понять, что ему не хватает на данный момент и каким образом добиться удовлетворения от собственной жизни, заключила психолог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...