Психолог рассказала, как извлечь пользу из зависти

Зависть может быть полезна для человека, так как она помогает понять свои истинные желания и потребности. Об этом заявила психолог Алла Бучкова.
«Зависть может стать верным другом и преданным помощником для человека и показать ему его истинные желания и потребности», — передает слова Бучковой «Ридус». Она добавила, что зависть полезна тем, что сообщает человеку только правду и максимально искренна с ним.
Алла Бучкова посоветовала ни в коем случае не подавлять в себе чувство зависти, так как это может привести к разрушению самого себя. Зависть помогает человеку понять, что ему не хватает на данный момент и каким образом добиться удовлетворения от собственной жизни, заключила психолог.
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