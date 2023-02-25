WP: украинские депутаты перестают верить в победу Украины

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ несут слишком большие потери в зоне СВО, написали в The Washington Post Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские депутаты перестают верить в победу Украины в конфликте с Россией. Они считают, что страна несет слишком большие потери, передает The Washington Post.

«Окно возможностей для победы (Украины) закрывается», — заявила изданию депутат партии «Слуга народа» Елизавета Ясько. По ее словам, экономическая ситуация в стране крайне тяжелая, а украинские военные несут большие потери.

«Если конфликт будет продолжаться еще несколько лет, а потом будет победа… это будет пиррова победа (ситуация, когда победа достается слишком высокой ценой или общим поражением — прим. URA.RU)», — сказал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. Кроме того, украинцы прекрасно понимают усталость Запада от этого конфликта, добавил парламентарий.

Ранее в The Hil писали о том, что переговоры и признание утраченных территорий российскими станет лучшим исходом для украинской стороны. Также автор статьи Том Моккайтис заявил, что поддержка стран Запада начинает постепенно ослабевать.

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Украинские депутаты перестают верить в победу Украины в конфликте с Россией. Они считают, что страна несет слишком большие потери, передает The Washington Post. «Окно возможностей для победы (Украины) закрывается», — заявила изданию депутат партии «Слуга народа» Елизавета Ясько. По ее словам, экономическая ситуация в стране крайне тяжелая, а украинские военные несут большие потери. «Если конфликт будет продолжаться еще несколько лет, а потом будет победа… это будет пиррова победа (ситуация, когда победа достается слишком высокой ценой или общим поражением — прим. URA.RU)», — сказал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. Кроме того, украинцы прекрасно понимают усталость Запада от этого конфликта, добавил парламентарий. Ранее в The Hil писали о том, что переговоры и признание утраченных территорий российскими станет лучшим исходом для украинской стороны. Также автор статьи Том Моккайтис заявил, что поддержка стран Запада начинает постепенно ослабевать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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