WP: украинские депутаты перестают верить в победу Украины

Украинские депутаты перестают верить в победу Украины в конфликте с Россией. Они считают, что страна несет слишком большие потери, передает The Washington Post.
«Окно возможностей для победы (Украины) закрывается», — заявила изданию депутат партии «Слуга народа» Елизавета Ясько. По ее словам, экономическая ситуация в стране крайне тяжелая, а украинские военные несут большие потери.
«Если конфликт будет продолжаться еще несколько лет, а потом будет победа… это будет пиррова победа (ситуация, когда победа достается слишком высокой ценой или общим поражением — прим. URA.RU)», — сказал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. Кроме того, украинцы прекрасно понимают усталость Запада от этого конфликта, добавил парламентарий.
Ранее в The Hil писали о том, что переговоры и признание утраченных территорий российскими станет лучшим исходом для украинской стороны. Также автор статьи Том Моккайтис заявил, что поддержка стран Запада начинает постепенно ослабевать.
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Украинские депутаты перестают верить в победу Украины в конфликте с Россией. Они считают, что страна несет слишком большие потери, передает The Washington Post. «Окно возможностей для победы (Украины) закрывается», — заявила изданию депутат партии «Слуга народа» Елизавета Ясько. По ее словам, экономическая ситуация в стране крайне тяжелая, а украинские военные несут большие потери. «Если конфликт будет продолжаться еще несколько лет, а потом будет победа… это будет пиррова победа (ситуация, когда победа достается слишком высокой ценой или общим поражением — прим. URA.RU)», — сказал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. Кроме того, украинцы прекрасно понимают усталость Запада от этого конфликта, добавил парламентарий. Ранее в The Hil писали о том, что переговоры и признание утраченных территорий российскими станет лучшим исходом для украинской стороны. Также автор статьи Том Моккайтис заявил, что поддержка стран Запада начинает постепенно ослабевать.