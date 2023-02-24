The Hill: потеря территорий станет лучшим исходом конфликта для Украины

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинский флаг, украина, ВСУ, украинские военные
По словам Тома Моккайтиса, поддержка Украины Западом начинает ослабевать Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Переговоры с признанием части территорий российскими станет лучшим исходом для Украины в конфликте с Россией. Об этом написали в The Hill.

«Несмотря на постоянный приток западной военной и экономической помощи, тревожные признаки говорят о том, что время не на стороне Украины. Переговоры [с дальнейшим признанием территорий] сейчас могут быть лучшим вариантом действий», — написал обозреватель издания Том Моккайтис.

По словам журналиста, ВСУ не удастся добиться успеха в ожидаемом весной наступлении. Также Моккайтис отметил, что военная поддержка Киева странами Запада начинает ослабевать.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности разрешить конфликт путем переговоров. Позже зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что необходимым условием для дипломатии является признание Киевом результатов самоопределения жителей Донбасса и бывших территорий Украины, напоминает «Национальная служба новостей».

Также с самого начала украинского конфликта Запад активно снабжает Киев вооружением. Однако недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс истощил запасы боеприпасов для украинской стороны, передает «Национальное агентство новостей».

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Переговоры с признанием части территорий российскими станет лучшим исходом для Украины в конфликте с Россией. Об этом написали в The Hill. «Несмотря на постоянный приток западной военной и экономической помощи, тревожные признаки говорят о том, что время не на стороне Украины. Переговоры [с дальнейшим признанием территорий] сейчас могут быть лучшим вариантом действий», — написал обозреватель издания Том Моккайтис. По словам журналиста, ВСУ не удастся добиться успеха в ожидаемом весной наступлении. Также Моккайтис отметил, что военная поддержка Киева странами Запада начинает ослабевать. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности разрешить конфликт путем переговоров. Позже зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что необходимым условием для дипломатии является признание Киевом результатов самоопределения жителей Донбасса и бывших территорий Украины, напоминает «Национальная служба новостей». Также с самого начала украинского конфликта Запад активно снабжает Киев вооружением. Однако недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс истощил запасы боеприпасов для украинской стороны, передает «Национальное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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