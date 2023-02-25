Под санкции ЕС попали 82 физлица, Минобороны и СВР

25 февраля 2023 в 23:16 Размер текста - 17 +

Под санкции ЕС попали Минобороны РФ и Служба внешней разведки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз ввел санкции в отношении 82 физических лиц из России. Среди них исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов, а также военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплицкий и Сергей Каракаев, сообщили на сайте Евросовета. Кроме того, ограничения коснулись российских оборонных ведомств. В рамках 10-го пакета санкций против РФ Евросоюз ввел ограничения против 82 физлиц. Среди них военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплицкий и Сергей Каракаев. Также в санкционный список попали Министерство обороны и Служба внешней разведки России. Кроме того, ограничения были введены против российских журналистов. Так, в санкционном списке Евросоюза оказались Кирилл Вышинский, Евгений Бекасов, а также замдиректора «Первого канала» Кирилл Клейменов. Помимо них под санкции попали омбудсмен Татьяна Москалькова и председатель СПЧ Валерий Фадеев. С учетом 10-го пакета, в настоящее время под санкциями находятся 1473 физических и 205 юридических лиц. В ЕС уточнили, что физическим лицам запрещено въезжать в страны Евросоюза и следовать через него с транзитом. Ранее стало известно, что ЕС ввел санкции против российских финансовых организаций. Среди них «Тинькофф» и «Альфа-банк».

Евросоюз ввел санкции в отношении 82 физических лиц из России. Среди них исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов, а также военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплицкий и Сергей Каракаев, сообщили на сайте Евросовета. Кроме того, ограничения коснулись российских оборонных ведомств. В рамках 10-го пакета санкций против РФ Евросоюз ввел ограничения против 82 физлиц. Среди них военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплицкий и Сергей Каракаев. Также в санкционный список попали Министерство обороны и Служба внешней разведки России. Кроме того, ограничения были введены против российских журналистов. Так, в санкционном списке Евросоюза оказались Кирилл Вышинский, Евгений Бекасов, а также замдиректора «Первого канала» Кирилл Клейменов. Помимо них под санкции попали омбудсмен Татьяна Москалькова и председатель СПЧ Валерий Фадеев. С учетом 10-го пакета, в настоящее время под санкциями находятся 1473 физических и 205 юридических лиц. В ЕС уточнили, что физическим лицам запрещено въезжать в страны Евросоюза и следовать через него с транзитом. Ранее стало известно, что ЕС ввел санкции против российских финансовых организаций. Среди них «Тинькофф» и «Альфа-банк».