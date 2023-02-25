The Statesman: конфликт на Украине может закончиться завтра по воле НАТО 26 февраля 2023 в 08:28 Размер текста - 17 + Бывший американский чиновник считает, что украинский конфликт мог бы закончиться, если бы этого хотело НАТО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО руководят боевыми действиями на Украине и если бы они хотели, то конфликт Украины и России закончился бы завтра. Об этом рассуждает бывший главный комиссар по подоходному налогу Индии Девендер Саксена. «Даже объединяясь против России, члены НАТО, такие, как Франция, просят Индию использовать свои возможности для прекращения конфликта. Такая позиция нелепа: НАТО возглавляет военные действия на Украине. Страны НАТО подливают масла в огонь, поставляя Украине новейшее оружие из своего арсенала. Война может закончиться завтра, если НАТО того пожелает», — пишет Девендер Саксена в своем материале для The Statesman. Бывший помощник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что украинская армия развалится без поддержки НАТО, передает агентство Nation News. Он также отметил, что на Украине не хватает собственных военных. Страны НАТО руководят боевыми действиями на Украине и если бы они хотели, то конфликт Украины и России закончился бы завтра. Об этом рассуждает бывший главный комиссар по подоходному налогу Индии Девендер Саксена. «Даже объединяясь против России, члены НАТО, такие, как Франция, просят Индию использовать свои возможности для прекращения конфликта. Такая позиция нелепа: НАТО возглавляет военные действия на Украине. Страны НАТО подливают масла в огонь, поставляя Украине новейшее оружие из своего арсенала. Война может закончиться завтра, если НАТО того пожелает», — пишет Девендер Саксена в своем материале для The Statesman. Бывший помощник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что украинская армия развалится без поддержки НАТО, передает агентство Nation News. Он также отметил, что на Украине не хватает собственных военных. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям