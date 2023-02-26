Чешский политолог назвал неизбежный сценарий окончания конфликта на Украине

Чешский политолог: Украина пойдет на территориальные уступки Москве во время подписания мира

26 февраля 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Украиский конфликт закончится для России в положительном ключе, заявил Оскар Крейчи Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине закончится тем, что Киев пойдет на территориальные уступки России. Об этом заявил политолог Чехии Оскар Крейчи. «Наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине из всех выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева. И тут никакие протесты министров ничего не изменят», — подчеркнул Оскар Крейчи в разговоре с чешским интернет-порталом Parlamentnilisty.cz . Россия больше года проводит специальную военную операцию на Украине. За это время в состав РФ в результате референдумов вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Из-за спецоперации России власти Украины перешли к обсуждению военного захвата Крыма. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в феврале 2023 года отметил, что Крымский полуостров надежно защищен. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ноябре заявил, что четыре новых региона останутся в России навсегда, армия России будет их защищать.

Конфликт на Украине закончится тем, что Киев пойдет на территориальные уступки России. Об этом заявил политолог Чехии Оскар Крейчи. «Наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине из всех выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева. И тут никакие протесты министров ничего не изменят», — подчеркнул Оскар Крейчи в разговоре с чешским интернет-порталом Parlamentnilisty.cz. Россия больше года проводит специальную военную операцию на Украине. За это время в состав РФ в результате референдумов вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Из-за спецоперации России власти Украины перешли к обсуждению военного захвата Крыма. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в феврале 2023 года отметил, что Крымский полуостров надежно защищен. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ноябре заявил, что четыре новых региона останутся в России навсегда, армия России будет их защищать.