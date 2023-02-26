Власти США выяснили причину начала пандемии COVID-19

The Wall Street Journal: пандемия COVID-19 началась из-за утечки в лаборатории Китая
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер, covid19, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи, скорая помошь
В США назвали утечку коронавируса правдоподобной версией Фото:
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Коронавирус COVID-19

Власти США допускают, что пандемия коронавируса в мире началась из-за утечки в лаборатории Китая. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и секретный доклад разведки.

«Гипотеза, что вирус просочился из китайской лаборатории в Ухани, правдоподобна и заслуживает дальнейшего изучения. Такой вывод сделан в отчете о происхождении COVID-19, подготовленном национальной лабораторией правительства США», — передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, которые знакомы с докладом разведки.

В США ранее уже высказывали теорию, что коронавирус произвели в лаборатории в Ухани, а затем там произошла утечка. В Китае отрицали возможность утечки вируса из лаборатории. В Госдепе США обвиняли правительство Китая в отсутствии достаточного доступа к информации для международных расследований происхождения вируса.

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Власти США допускают, что пандемия коронавируса в мире началась из-за утечки в лаборатории Китая. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и секретный доклад разведки. «Гипотеза, что вирус просочился из китайской лаборатории в Ухани, правдоподобна и заслуживает дальнейшего изучения. Такой вывод сделан в отчете о происхождении COVID-19, подготовленном национальной лабораторией правительства США», — передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, которые знакомы с докладом разведки. В США ранее уже высказывали теорию, что коронавирус произвели в лаборатории в Ухани, а затем там произошла утечка. В Китае отрицали возможность утечки вируса из лаборатории. В Госдепе США обвиняли правительство Китая в отсутствии достаточного доступа к информации для международных расследований происхождения вируса.
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