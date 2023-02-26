MWM: Китай способен укрепить российскую армию без поставок оружия

27 февраля 2023 в 04:11 Размер текста - 17 +

Китай найдет способы помочь РФ даже без поставок вооружения, уверены американские эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китай может помочь России в конфликте с Украиной без прямой поставки вооружения. В частности, китайское оборудование для российских заводов может увеличить объем производства военной техники, а также Пекин может предоставить оборудование для модернизации и ремонта текущего вооружения ВС РФ, считают американские журналисты. «Российские оружейные заводы за последние 30 лет работали на небольшой доле мощностей. Помощь России в восстановлении этих объектов и потенциальной модернизации их с помощью нового китайского оборудования может позволить ей наладить производство», — считают американские эксперты Military Watch Magazine (MWM). Также Китай может предоставить оборудование для модернизации вооружения. По словам американских журналистов, Китай может помочь РФ косвенно, через другие страны. Например, Иран может продать России танки Т-72Б и системы ПВО С-300, а взамен получить от Пекина их танки ВТ-4 и ЗРК HQ-9. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что цели СВО — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Китай может помочь России в конфликте с Украиной без прямой поставки вооружения. В частности, китайское оборудование для российских заводов может увеличить объем производства военной техники, а также Пекин может предоставить оборудование для модернизации и ремонта текущего вооружения ВС РФ, считают американские журналисты. «Российские оружейные заводы за последние 30 лет работали на небольшой доле мощностей. Помощь России в восстановлении этих объектов и потенциальной модернизации их с помощью нового китайского оборудования может позволить ей наладить производство», — считают американские эксперты Military Watch Magazine (MWM). Также Китай может предоставить оборудование для модернизации вооружения. По словам американских журналистов, Китай может помочь РФ косвенно, через другие страны. Например, Иран может продать России танки Т-72Б и системы ПВО С-300, а взамен получить от Пекина их танки ВТ-4 и ЗРК HQ-9. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что цели СВО — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.