El Pais: Европе стоит задуматься над переоценкой своего места в мире

Западу стоит учитывать другие мнения на международной арене, заявила Мариам Мартинес-Баскуньян Фото: Анна Майорова © URA.RU

Реакция стран Глобального Юга (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки) на конфликт на Украине стала открытием для Запада, который игнорирует иные мнения. Об этом заявила колумнист газеты El Pais Мариам Мартинес-Баскуньян, отмечая, что странам Запада стоит начать учитывать иные мнения.

«Нарратив Байдена как защитника „свободного мира“, борьбы между демократиями и автократиями чужд той огромной части мира, которую мы называем „Глобальным Югом“. Наше повествование о конфликте на Украине, который выходит за рамки европейских рамок, вызывает безразличие и гнев только в странах, переживающих свою повседневную трагедию, игнорируемых остальным миром», — написала Мариам Мартинес-Баскуньян в своем материале, призвав страны Запада учитывать отличные от них мнения.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине уже больше года. В начале СВО президент России Владимир Путин отмечал, что целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

После начала СВО страны Запада негативно отнеслись к обострению конфликта на Украине: они стали вводить против России санкции и поставлять Украине оружие. Однако Россия не стала изолированна от остального мира из-за партнеров в странах Востока и Африки. Так, 24 февраля Китай опубликовал план по мирному урегулированию конфликта на Украине, в котором отражено уважительное отношение к спецоперации России на Украине.