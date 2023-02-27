Человек Тунгусова возвращается во власть Екатеринбурга

Евгений Архипов (на фото) уже встретился с мэром Алексеем Орловым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал выдвижение Евгения Архипова — бывшего замглавы горадминистрации — на выборы в гордуму от «Единой России» в одном из округов Ленинского района. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

Для местного истеблишмента это настоящая сенсация. В команде, идеологом которой считался опальный экс-вице-мэр и бывший вице-губернатор Владимир Тунгусов, Архипов не был рядовым. До назначения куратором всего городского благоустройства он шесть лет, с 2011-го по 2017-й, возглавлял Ленинский район. И в числе первых попал под зачистку после выборов 2018-го, устроенную губернатором Евгением Куйвашевым в ответ на попытку Тунгусова удержать контроль над городом в обход шефа. С тех пор про Архипова толком не было слышно. Сейчас он управляет предприятием «Формула строительства».

Участвовать в выборах Архипов захотел сам, говорит источник. И кампанию финансировать будет сам. Другим преимуществом Архипова является фамилия, рассказал другой собеседник со ссылкой на некую закрытую социологию. Архипов-старший (Константин) руководил Ленинским районом 23 года, там даже есть парк его имени.

В возвращении Архипова-младшего во власть Орлов, хорошо знакомый и с ним, и с Тунгусовым (они вообще соседи), угрозы не видит. Ведь в случае чего действующий вице-мэр Рустам Галямов не затруднится создать Архипову проблемы в бизнесе, объяснил второй источник. При этом сам Евгений Архипов сказал корреспонденту, что говорить о его участии в выборах рано — ясность наступит примерно через неделю.