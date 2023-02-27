Власти Курской области опровергли поиски украинских диверсантов

В Курской области нет украинских диверсантов, заявили местные власти
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Курской области силовики не занимаются поиском украинских диверсантов, переодетых в российскую форму. Об этом сообщили региональные власти.
«Telegram-каналы распространяют недостоверную информацию о поиске диверсантов в Курской и соседних областях. Специальные службы опровергают это», — сообщило правительство области в своем официальном
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