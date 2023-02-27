Власти Курской области опровергли поиски украинских диверсантов

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В Курской области нет украинских диверсантов, заявили местные власти Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Курской области силовики не занимаются поиском украинских диверсантов, переодетых в российскую форму. Об этом сообщили региональные власти.

«Telegram-каналы распространяют недостоверную информацию о поиске диверсантов в Курской и соседних областях. Специальные службы опровергают это», — сообщило правительство области в своем официальном telegram-канале.

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В Курской области силовики не занимаются поиском украинских диверсантов, переодетых в российскую форму. Об этом сообщили региональные власти. «Telegram-каналы распространяют недостоверную информацию о поиске диверсантов в Курской и соседних областях. Специальные службы опровергают это», — сообщило правительство области в своем официальном telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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