Путин наградил Стивена Сигала

Стивен Сигал получил орден Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил американского актера Стивена Сигала орденом дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.
«Стивен Сигал. Наградить за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества», — говорится в указе президента.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!