27 февраля 2023

Песков похвастался высокой поддержкой Путина среди россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Пескова, подавляющее большинство россиян полностью поддерживает Владимира Путина и цели СВО Фото:

Подавляющее большинство россиян полностью поддерживает президента России Владимира Путина и цели спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Подавляющее большинство российского общества полностью поддерживает президента. И полностью поддерживает цели, которые заявлены СВО», — рассказал Песков в интервью «Известиям». Также, по его словам, большинство населения РФ поддерживает экономический курс развития с опорой на собственные силы.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (67%) заявил о положительном впечатлении от митинг-концерта в Лужниках 22 февраля, где Путин выступал с речью. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества.

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Подавляющее большинство россиян полностью поддерживает президента России Владимира Путина и цели спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Подавляющее большинство российского общества полностью поддерживает президента. И полностью поддерживает цели, которые заявлены СВО», — рассказал Песков в интервью «Известиям». Также, по его словам, большинство населения РФ поддерживает экономический курс развития с опорой на собственные силы. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (67%) заявил о положительном впечатлении от митинг-концерта в Лужниках 22 февраля, где Путин выступал с речью. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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