Песков похвастался высокой поддержкой Путина среди россиян

Подавляющее большинство россиян полностью поддерживает президента России Владимира Путина и цели спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Подавляющее большинство российского общества полностью поддерживает президента. И полностью поддерживает цели, которые заявлены СВО», — рассказал Песков в интервью «Известиям». Также, по его словам, большинство населения РФ поддерживает экономический курс развития с опорой на собственные силы.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (67%) заявил о положительном впечатлении от митинг-концерта в Лужниках 22 февраля, где Путин выступал с речью. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества.
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