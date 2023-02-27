Песков похвастался высокой поддержкой Путина среди россиян

28 февраля 2023 в 04:25 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, подавляющее большинство россиян полностью поддерживает Владимира Путина и цели СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Подавляющее большинство россиян полностью поддерживает президента России Владимира Путина и цели спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Подавляющее большинство российского общества полностью поддерживает президента. И полностью поддерживает цели, которые заявлены СВО», — рассказал Песков в интервью «Известиям». Также, по его словам, большинство населения РФ поддерживает экономический курс развития с опорой на собственные силы. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (67%) заявил о положительном впечатлении от митинг-концерта в Лужниках 22 февраля, где Путин выступал с речью. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества.

Подавляющее большинство россиян полностью поддерживает президента России Владимира Путина и цели спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Подавляющее большинство российского общества полностью поддерживает президента. И полностью поддерживает цели, которые заявлены СВО», — рассказал Песков в интервью «Известиям». Также, по его словам, большинство населения РФ поддерживает экономический курс развития с опорой на собственные силы. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (67%) заявил о положительном впечатлении от митинг-концерта в Лужниках 22 февраля, где Путин выступал с речью. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества.