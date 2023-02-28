Токаев заявил о готовности Казахстана развивать сотрудничество с США

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, токаев касым-жомарт
Касым-Жомарт Токаев (на фото) назвал важным визит Энтони Блинкена в Казахстан Фото:

Казахстан готов развивать сотрудничество с США в области безопасности, энергетики, торговли и инвестиций. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«У нас (у Казахстана и США) очень хорошие и надежные долгосрочные партнерские отношения в таких стратегически важных областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции. Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества», — сказал Касым-Жомарт Токаев. Его слова приводятся на сайте президента республики.

Глава республики назвал визит Блинкена очень важным с точки зрения развития сотрудничества. Он также выразил признательность за поддержку Казахстана со стороны Вашингтона.

Ранее стало известно, что Блинкен прилетел в Казахстан в рамках турне по странам Центральной Азии, передает MK.RU. В СМИ предположили, что цель визита госсекретаря в республику — поссорить Среднюю Азию Россией и Китаем, которые являются стратегическими противниками Вашингтона, сообщает Life.

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Казахстан готов развивать сотрудничество с США в области безопасности, энергетики, торговли и инвестиций. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «У нас (у Казахстана и США) очень хорошие и надежные долгосрочные партнерские отношения в таких стратегически важных областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции. Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества», — сказал Касым-Жомарт Токаев. Его слова приводятся на сайте президента республики. Глава республики назвал визит Блинкена очень важным с точки зрения развития сотрудничества. Он также выразил признательность за поддержку Казахстана со стороны Вашингтона. Ранее стало известно, что Блинкен прилетел в Казахстан в рамках турне по странам Центральной Азии, передает MK.RU. В СМИ предположили, что цель визита госсекретаря в республику — поссорить Среднюю Азию Россией и Китаем, которые являются стратегическими противниками Вашингтона, сообщает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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