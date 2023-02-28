Токаев заявил о готовности Казахстана развивать сотрудничество с США 28 февраля 2023 в 13:20 Размер текста - 17 + Касым-Жомарт Токаев (на фото) назвал важным визит Энтони Блинкена в Казахстан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Казахстан готов развивать сотрудничество с США в области безопасности, энергетики, торговли и инвестиций. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «У нас (у Казахстана и США) очень хорошие и надежные долгосрочные партнерские отношения в таких стратегически важных областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции. Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества», — сказал Касым-Жомарт Токаев. Его слова приводятся на сайте президента республики. Глава республики назвал визит Блинкена очень важным с точки зрения развития сотрудничества. Он также выразил признательность за поддержку Казахстана со стороны Вашингтона. Ранее стало известно, что Блинкен прилетел в Казахстан в рамках турне по странам Центральной Азии, передает MK.RU . В СМИ предположили, что цель визита госсекретаря в республику — поссорить Среднюю Азию Россией и Китаем, которые являются стратегическими противниками Вашингтона, сообщает Life . Казахстан готов развивать сотрудничество с США в области безопасности, энергетики, торговли и инвестиций. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «У нас (у Казахстана и США) очень хорошие и надежные долгосрочные партнерские отношения в таких стратегически важных областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции. Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества», — сказал Касым-Жомарт Токаев. Его слова приводятся на сайте президента республики. Глава республики назвал визит Блинкена очень важным с точки зрения развития сотрудничества. Он также выразил признательность за поддержку Казахстана со стороны Вашингтона. Ранее стало известно, что Блинкен прилетел в Казахстан в рамках турне по странам Центральной Азии, передает MK.RU. В СМИ предположили, что цель визита госсекретаря в республику — поссорить Среднюю Азию Россией и Китаем, которые являются стратегическими противниками Вашингтона, сообщает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям