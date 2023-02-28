Советник Пушилина: ВСУ пригнали танки Leopard в Бахмут

28 февраля 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Немецким танкам Leopard будет тяжело в районе Бахмута из-за распутицы, заявил Ян Гагин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под Бахмут (Артемовск) Вооруженные силы Украины (ВСУ) пригнали танки Leоpard, которые будут точно такими же целями для российской армии, как и остальная военная техника противника. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Были заявления о том, что в районе Бахмута появлялись танки Leopard. Это такая же цель, как и вся остальная бронетехника ВСУ», — передает слова Гагина телеканал «Россия». Он добавил, что, учитывая весеннюю распутицу (период, когда грунтовые дороги становятся непроходимыми из-за грязи — прим. URA.RU), немецким танкам придется трудно передвигаться. Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию на Украину. Президент России Владимир Путин назвал целями операции защиту населения Донбасса от геноцида со стороны ВСУ, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

Под Бахмут (Артемовск) Вооруженные силы Украины (ВСУ) пригнали танки Leоpard, которые будут точно такими же целями для российской армии, как и остальная военная техника противника. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Были заявления о том, что в районе Бахмута появлялись танки Leopard. Это такая же цель, как и вся остальная бронетехника ВСУ», — передает слова Гагина телеканал «Россия». Он добавил, что, учитывая весеннюю распутицу (период, когда грунтовые дороги становятся непроходимыми из-за грязи — прим. URA.RU), немецким танкам придется трудно передвигаться. Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию на Украину. Президент России Владимир Путин назвал целями операции защиту населения Донбасса от геноцида со стороны ВСУ, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.