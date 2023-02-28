МИД Китая отверг обвинения США в искусственном создании COVID-19

28 февраля 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

США должны прекратить обвинять Китай в создании коронавируса, заявила Мао Нин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 США должны прекратить дискредитировать Китай, заявляя о лабораторной утечке COVID-19 из китайской лаборатории. Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга. «Соответствующие стороны должны прекратить разжигать аргумент о „лабораторной утечке“, прекратить очернять Китай и прекратить политизировать вопрос прослеживаемости», — сказала Мао Нин. Ее слова опубликованы на сайте китайского МИД. Она также отметила, что совместная научная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая пришла к выводу, что лабораторное происхождение вируса маловероятно. С таким заключением согласились в международном сообществе, подчеркнула представитель МИД. Ранее стало известно, что республиканцы из палаты представителей США провели расследование, в ходе которого допустили, что коронавирус создали в лаборатории в Ухани. По их мнению в лаборатории произошла утечка, передает телеканал 360. Позже американские власти допустили начало пандемии из-за лабораторной утечки.

США должны прекратить дискредитировать Китай, заявляя о лабораторной утечке COVID-19 из китайской лаборатории. Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга. «Соответствующие стороны должны прекратить разжигать аргумент о „лабораторной утечке“, прекратить очернять Китай и прекратить политизировать вопрос прослеживаемости», — сказала Мао Нин. Ее слова опубликованы на сайте китайского МИД. Она также отметила, что совместная научная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая пришла к выводу, что лабораторное происхождение вируса маловероятно. С таким заключением согласились в международном сообществе, подчеркнула представитель МИД. Ранее стало известно, что республиканцы из палаты представителей США провели расследование, в ходе которого допустили, что коронавирус создали в лаборатории в Ухани. По их мнению в лаборатории произошла утечка, передает телеканал 360. Позже американские власти допустили начало пандемии из-за лабораторной утечки.