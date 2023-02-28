МИД Китая отверг обвинения США в искусственном создании COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка «Жизнь с вирусами». Челябинск, вирус, коронавирус, covid, ковид
США должны прекратить обвинять Китай в создании коронавируса, заявила Мао Нин Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

США должны прекратить дискредитировать Китай, заявляя о лабораторной утечке COVID-19 из китайской лаборатории. Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга.

«Соответствующие стороны должны прекратить разжигать аргумент о „лабораторной утечке“, прекратить очернять Китай и прекратить политизировать вопрос прослеживаемости», — сказала Мао Нин. Ее слова опубликованы на сайте китайского МИД.

Она также отметила, что совместная научная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая пришла к выводу, что лабораторное происхождение вируса маловероятно. С таким заключением согласились в международном сообществе, подчеркнула представитель МИД.

Ранее стало известно, что республиканцы из палаты представителей США провели расследование, в ходе которого допустили, что коронавирус создали в лаборатории в Ухани. По их мнению в лаборатории произошла утечка, передает телеканал 360. Позже американские власти допустили начало пандемии из-за лабораторной утечки.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

США должны прекратить дискредитировать Китай, заявляя о лабораторной утечке COVID-19 из китайской лаборатории. Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга. «Соответствующие стороны должны прекратить разжигать аргумент о „лабораторной утечке“, прекратить очернять Китай и прекратить политизировать вопрос прослеживаемости», — сказала Мао Нин. Ее слова опубликованы на сайте китайского МИД. Она также отметила, что совместная научная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая пришла к выводу, что лабораторное происхождение вируса маловероятно. С таким заключением согласились в международном сообществе, подчеркнула представитель МИД. Ранее стало известно, что республиканцы из палаты представителей США провели расследование, в ходе которого допустили, что коронавирус создали в лаборатории в Ухани. По их мнению в лаборатории произошла утечка, передает телеканал 360. Позже американские власти допустили начало пандемии из-за лабораторной утечки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...