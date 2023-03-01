В Госдуме работают над сменой статуса ЧВК

02 марта 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Новый закон позволит бойцам ЧВК получать государственные льготы и гарантии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Комитет Госдумы по обороне разрабатывает законопроект, который регламентирует деятельность частных военных компаний в России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Этот вопрос сейчас обсуждается. Он в комитете по обороне прорабатывается. В ближайшее время мы полное разрешение получим. Послание президента об этом и говорит. Сама задача есть, она понятна. Не может быть разное регулирование одних и тех же лиц, которые в одних условиях работы и несут службу», — сказал Эрнест Валеев. По словам парламентария, появление этого закона даст право на льготы участникам ЧВК и их семьям. «Все, что касается семей лиц, которые участвуют в военной операции, они должны быть одинаковыми для всех. Тут сомнений быть не может. Что касается льгот для участников частных военных компаний, надо плясать от печки. В начале надо регламентировать саму деятельность частных военных компаний. А то у нас они фактически есть, а в правовом поле их нет, поэтому начинать надо с регламентации деятельности ЧВК», — уточнил он. Ранее на встрече президента РФ Владимира Путина с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой зашла речь о том, что власти разрабатывают меры поддержки для участников спецоперации, которые попали на Украину в составе частных военных компаний (ЧВК) и их семей. Глава государства подчеркнул, что по всем социальным защитным мерам все участвующие в спецоперации должны быть в одинаковой ситуации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Комитет Госдумы по обороне разрабатывает законопроект, который регламентирует деятельность частных военных компаний в России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Этот вопрос сейчас обсуждается. Он в комитете по обороне прорабатывается. В ближайшее время мы полное разрешение получим. Послание президента об этом и говорит. Сама задача есть, она понятна. Не может быть разное регулирование одних и тех же лиц, которые в одних условиях работы и несут службу», — сказал Эрнест Валеев. По словам парламентария, появление этого закона даст право на льготы участникам ЧВК и их семьям. «Все, что касается семей лиц, которые участвуют в военной операции, они должны быть одинаковыми для всех. Тут сомнений быть не может. Что касается льгот для участников частных военных компаний, надо плясать от печки. В начале надо регламентировать саму деятельность частных военных компаний. А то у нас они фактически есть, а в правовом поле их нет, поэтому начинать надо с регламентации деятельности ЧВК», — уточнил он. Ранее на встрече президента РФ Владимира Путина с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой зашла речь о том, что власти разрабатывают меры поддержки для участников спецоперации, которые попали на Украину в составе частных военных компаний (ЧВК) и их семей. Глава государства подчеркнул, что по всем социальным защитным мерам все участвующие в спецоперации должны быть в одинаковой ситуации.