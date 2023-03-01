В Госдуме работают над сменой статуса ЧВК

Комитет Госдумы по обороне разрабатывает законопроект, который регламентирует деятельность частных военных компаний в России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.
«Этот вопрос сейчас обсуждается. Он в комитете по обороне прорабатывается. В ближайшее время мы полное разрешение получим. Послание президента об этом и говорит. Сама задача есть, она понятна. Не может быть разное регулирование одних и тех же лиц, которые в одних условиях работы и несут службу», — сказал Эрнест Валеев.
По словам парламентария, появление этого закона даст право на льготы участникам ЧВК и их семьям. «Все, что касается семей лиц, которые участвуют в военной операции, они должны быть одинаковыми для всех. Тут сомнений быть не может. Что касается льгот для участников частных военных компаний, надо плясать от печки. В начале надо регламентировать саму деятельность частных военных компаний. А то у нас они фактически есть, а в правовом поле их нет, поэтому начинать надо с регламентации деятельности ЧВК», — уточнил он.
Ранее на встрече президента РФ Владимира Путина с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой зашла речь о том, что власти разрабатывают меры поддержки для участников спецоперации, которые попали на Украину в составе частных военных компаний (ЧВК) и их семей. Глава государства подчеркнул, что по всем социальным защитным мерам все участвующие в спецоперации должны быть в одинаковой ситуации.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!