В Челябинске на остановке найден труп мужчины

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По подозрению в убийстве задержан ранее судимый мужчина Фото:

Труп мужчины с колото-резанными ранами найден на остановке общественного транспорта в Челябинске. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый местный житель, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Труп мужчины 1975 года рождения был найден вечером 28 февраля на остановке „улица Партизанская“. На теле обнаружены колото-резанные раны грудной клетки», — рассказал источник URA.RU.

По подозрению в преступлении задержан ранее судимый мужчина 1985 года рождения. Он находится под административным надзором по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), который предполагает обязательную явку в полицию два раза в месяц, запрет на выезд из региона, посещение баров, ресторанов и ночных клубов. Мотивы преступления устанавливаются. В следственном управлении СКР по Челябинской области оперативно получить комментарий не удалось.

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Труп мужчины с колото-резанными ранами найден на остановке общественного транспорта в Челябинске. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый местный житель, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Труп мужчины 1975 года рождения был найден вечером 28 февраля на остановке „улица Партизанская“. На теле обнаружены колото-резанные раны грудной клетки», — рассказал источник URA.RU. По подозрению в преступлении задержан ранее судимый мужчина 1985 года рождения. Он находится под административным надзором по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), который предполагает обязательную явку в полицию два раза в месяц, запрет на выезд из региона, посещение баров, ресторанов и ночных клубов. Мотивы преступления устанавливаются. В следственном управлении СКР по Челябинской области оперативно получить комментарий не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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