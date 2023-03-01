В Челябинске на остановке найден труп мужчины

01 марта 2023 в 22:08 Размер текста - 17 +

По подозрению в убийстве задержан ранее судимый мужчина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Труп мужчины с колото-резанными ранами найден на остановке общественного транспорта в Челябинске. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый местный житель, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Труп мужчины 1975 года рождения был найден вечером 28 февраля на остановке „улица Партизанская“. На теле обнаружены колото-резанные раны грудной клетки», — рассказал источник URA.RU. По подозрению в преступлении задержан ранее судимый мужчина 1985 года рождения. Он находится под административным надзором по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), который предполагает обязательную явку в полицию два раза в месяц, запрет на выезд из региона, посещение баров, ресторанов и ночных клубов. Мотивы преступления устанавливаются. В следственном управлении СКР по Челябинской области оперативно получить комментарий не удалось.

Труп мужчины с колото-резанными ранами найден на остановке общественного транспорта в Челябинске. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый местный житель, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Труп мужчины 1975 года рождения был найден вечером 28 февраля на остановке „улица Партизанская“. На теле обнаружены колото-резанные раны грудной клетки», — рассказал источник URA.RU. По подозрению в преступлении задержан ранее судимый мужчина 1985 года рождения. Он находится под административным надзором по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), который предполагает обязательную явку в полицию два раза в месяц, запрет на выезд из региона, посещение баров, ресторанов и ночных клубов. Мотивы преступления устанавливаются. В следственном управлении СКР по Челябинской области оперативно получить комментарий не удалось.