01 марта 2023

Курганская полиция нашла и задержала подростка, напавшего на неформала

© Служба новостей «URA.RU»
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Сходка «ЧВК Редан». Курган, полиция, задержание
Полиция Кургана задержала подростка-драчуна Фото:

В Кургане полицейские задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений подростку-неформалу. Возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД региона.

«Молодой человек 2006 года рождения, состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, из хулиганских побуждений причинил телесные повреждения 15-летнему подростку. Дознавателем УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело», — рассказали в полиции. Уголовное дело возбудили по ст. 116 УК РФ «Побои», в настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

Подростка избили в гаражах курганского микрорайона Северный, по ул. Джамбула 28 февраля. По данным полицейских, меры к задержанию были предприняты после появления видео, которое снимали сами нападавшие, в соцсетях. «Причастность несовершеннолетних к участию в неформальных молодежных движениях не подтверждается», — уточнили в пресс-службе. Молодому человеку может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы вычислили напавших на подростка молодых людей. В telegram-каналах появились данные тех, кто присутствовал во время избиения.

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В Кургане полицейские задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений подростку-неформалу. Возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД региона. «Молодой человек 2006 года рождения, состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, из хулиганских побуждений причинил телесные повреждения 15-летнему подростку. Дознавателем УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело», — рассказали в полиции. Уголовное дело возбудили по ст. 116 УК РФ «Побои», в настоящее время решается вопрос о мере пресечения. Подростка избили в гаражах курганского микрорайона Северный, по ул. Джамбула 28 февраля. По данным полицейских, меры к задержанию были предприняты после появления видео, которое снимали сами нападавшие, в соцсетях. «Причастность несовершеннолетних к участию в неформальных молодежных движениях не подтверждается», — уточнили в пресс-службе. Молодому человеку может грозить до двух лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы вычислили напавших на подростка молодых людей. В telegram-каналах появились данные тех, кто присутствовал во время избиения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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