Курганская полиция нашла и задержала подростка, напавшего на неформала

Полиция Кургана задержала подростка-драчуна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане полицейские задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений подростку-неформалу. Возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД региона.

«Молодой человек 2006 года рождения, состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, из хулиганских побуждений причинил телесные повреждения 15-летнему подростку. Дознавателем УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело», — рассказали в полиции. Уголовное дело возбудили по ст. 116 УК РФ «Побои», в настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

Подростка избили в гаражах курганского микрорайона Северный, по ул. Джамбула 28 февраля. По данным полицейских, меры к задержанию были предприняты после появления видео, которое снимали сами нападавшие, в соцсетях. «Причастность несовершеннолетних к участию в неформальных молодежных движениях не подтверждается», — уточнили в пресс-службе. Молодому человеку может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы вычислили напавших на подростка молодых людей. В telegram-каналах появились данные тех, кто присутствовал во время избиения.