Курганцы опубликовали данные избивших подростка для полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганских соцсетях появились данные о подростках, которые поймали и избили неформально выглядящего молодого человека после сходки противников «ЧВК Редан». Данные появились в одном из курганских telegram-каналах.

«Предоставляем данные для помощи сотрудникам МВД в поиске тех, кто избил парня», — сообщили источники. Среди тех, кто мог быть замешан в произошедшем избиении, есть ученик 75-й школы, учащийся курганского центра образования, студент промышленного техникума Кургана.

Редакция предоставила данные в полицию. В пресс-службе управления МВД пообещали сообщить о проводимой по инциденту работе.

В школе №75 заместитель директора по воспитательной работе Мария Орлова сообщила: «Мне не известно, что кто-либо из наших учеников участвовал в избиении подростка. Мы регулярно проводим мероприятия среди учеников по профилактике экстремизма. В связи с последними событиями были проведены классные часы, профилактические беседы с детьми и родителями». До других учреждений дозвониться на момент публикации новости не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что молодого человека группа подростков поймала и избила в пустынном месте Кургана. Инцидент произошел, когда неформально выглядящий молодой человек возвращался из торгового центра.