01 марта 2023

Курганцы вычислили подростков, избивших неформала. Скрин

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Торговый центр «Стрекоза». Курган, торговый центр, вход запрещен, тц, вход закрыт, ограничительная лента, посетители тц, вход в тц
Курганцы опубликовали данные избивших подростка для полиции Фото:

В курганских соцсетях появились данные о подростках, которые поймали и избили неформально выглядящего молодого человека после сходки противников «ЧВК Редан». Данные появились в одном из курганских telegram-каналах.

«Предоставляем данные для помощи сотрудникам МВД в поиске тех, кто избил парня», — сообщили источники. Среди тех, кто мог быть замешан в произошедшем избиении, есть ученик 75-й школы, учащийся курганского центра образования, студент промышленного техникума Кургана.

Редакция предоставила данные в полицию. В пресс-службе управления МВД пообещали сообщить о проводимой по инциденту работе.

В школе №75 заместитель директора по воспитательной работе Мария Орлова сообщила: «Мне не известно, что кто-либо из наших учеников участвовал в избиении подростка. Мы регулярно проводим мероприятия среди учеников по профилактике экстремизма. В связи с последними событиями были проведены классные часы, профилактические беседы с детьми и родителями». До других учреждений дозвониться на момент публикации новости не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что молодого человека группа подростков поймала и избила в пустынном месте Кургана. Инцидент произошел, когда неформально выглядящий молодой человек возвращался из торгового центра.

сходка "ЧВК Редан" в Кургане
В сети появились данные на молодых курганцев, избивших неформального подростка после сходки в торговом центре

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В курганских соцсетях появились данные о подростках, которые поймали и избили неформально выглядящего молодого человека после сходки противников «ЧВК Редан». Данные появились в одном из курганских telegram-каналах. «Предоставляем данные для помощи сотрудникам МВД в поиске тех, кто избил парня», — сообщили источники. Среди тех, кто мог быть замешан в произошедшем избиении, есть ученик 75-й школы, учащийся курганского центра образования, студент промышленного техникума Кургана. Редакция предоставила данные в полицию. В пресс-службе управления МВД пообещали сообщить о проводимой по инциденту работе. В школе №75 заместитель директора по воспитательной работе Мария Орлова сообщила: «Мне не известно, что кто-либо из наших учеников участвовал в избиении подростка. Мы регулярно проводим мероприятия среди учеников по профилактике экстремизма. В связи с последними событиями были проведены классные часы, профилактические беседы с детьми и родителями». До других учреждений дозвониться на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что молодого человека группа подростков поймала и избила в пустынном месте Кургана. Инцидент произошел, когда неформально выглядящий молодой человек возвращался из торгового центра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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