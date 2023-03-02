Bloomberg: Израиль боится, что Иран купит у России С-400

Российские С-400 могут помешать Израилю напасть на Иран, сообщает Bloomberg Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

Израиль опасается, что Россия якобы может предоставить Ирану зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом сообщает американское издание Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом. По данным журналистов, эти ракетные системы способны помешать Израилю нанести удары по объектам ядерной программы Ирана.

Получение Ираном ЗРК С-400 может ускорить принятие Израилем решения о возможном нападении, сообщает издание, ссылаясь на свои источники. «Чем больше у Ирана ПВО, тем труднее их (ядерные объекты Ирана — прим. URA.RU) поразить», — приводит слова старшего научного сотрудника Форума обороны и безопасности Израиля Йосси Купервассера Bloomberg.



Власти Израиля же выразили намерение лишить Иран ядерного оружия. «Я могу сказать вам, что сделаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия», — приводит издание слова израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Это не первый случай, когда Иран обвиняют в связях с Россией в военной сфере. Так, США обвиняли Иран в поставках беспилотников России. Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что Россия получила партию беспилотников типа Mohajer-6 и Shahed из Ирана в августе 2022 года.

Российские власти, в свою очередь, неоднократно отрицали связи с Ираном в вопросе поставок вооружений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль не имеет информации об использовании российской армией иранских дронов.