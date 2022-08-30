Белый дом считает, что Иран уже поставил России свои беспилотники

30 августа 2022 в 23:58 Размер текста - 17 +

Белый дом уверен, что Россия получила партию БПЛА из Ирана, заявила Карин Жан-Пьер Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Администрация президента США считает, что Иран в августе поставил партию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы считаем, что Россия уже получила партию беспилотников типа Mohajer-6 и Shahed из Ирана в августе», — сказала Карин Жан-Пьер во время регулярного брифинга. По ее словам, партию БПЛА забрал российский транспортный самолет. Белый дом предполагает, что Иран планирует передать России до нескольких сотен военных беспилотных летательных аппаратов. Газета Washington Post писала, что власти Соединенных Штатов Америки считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке в последнее время сталкиваются с частыми «провокационными» и «небезопасными» действиями со стороны России и Ирана. США пригрозили РФ и Ирану санкциями за передачу беспилотников.

Администрация президента США считает, что Иран в августе поставил партию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы считаем, что Россия уже получила партию беспилотников типа Mohajer-6 и Shahed из Ирана в августе», — сказала Карин Жан-Пьер во время регулярного брифинга. По ее словам, партию БПЛА забрал российский транспортный самолет. Белый дом предполагает, что Иран планирует передать России до нескольких сотен военных беспилотных летательных аппаратов. Газета Washington Post писала, что власти Соединенных Штатов Америки считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке в последнее время сталкиваются с частыми «провокационными» и «небезопасными» действиями со стороны России и Ирана. США пригрозили РФ и Ирану санкциями за передачу беспилотников.