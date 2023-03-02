В Кремле назвали терактом нападение на Брянскую область

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков назвал атаку ДРГ на Брянскую область терактом Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Нападение украинских диверсантов на Брянскую область является терактом, а проникшие на территорию РФ члены группировки — террористы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет об атаке террористов. Примем меры по их уничтожению», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.

Песков подчеркнул, что РФ на международной арене продолжит привлекать внимание к терактам. Силовые ведомства будут расследовать данный инцидент.

Ранее сообщалось, что украинские диверсанты атаковали Брянскую область. Это произошло 2 марта.

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Нападение украинских диверсантов на Брянскую область является терактом, а проникшие на территорию РФ члены группировки — террористы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Речь идет об атаке террористов. Примем меры по их уничтожению», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Песков подчеркнул, что РФ на международной арене продолжит привлекать внимание к терактам. Силовые ведомства будут расследовать данный инцидент. Ранее сообщалось, что украинские диверсанты атаковали Брянскую область. Это произошло 2 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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