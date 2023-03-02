В Кремле назвали терактом нападение на Брянскую область

Дмитрий Песков назвал атаку ДРГ на Брянскую область терактом
новость из сюжетаУкраинские диверсанты атаковали Брянскую область
Нападение украинских диверсантов на Брянскую область является терактом, а проникшие на территорию РФ члены группировки — террористы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Речь идет об атаке террористов. Примем меры по их уничтожению», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.
Песков подчеркнул, что РФ на международной арене продолжит привлекать внимание к терактам. Силовые ведомства будут расследовать данный инцидент.
Ранее сообщалось, что украинские диверсанты атаковали Брянскую область. Это произошло 2 марта.
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