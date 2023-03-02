Путин сделал заявление после атаки на Брянскую область

Путин назвал нападение на Брянскую область терактом
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Атака на Брянскую область является терактом, заявил Путин Фото:
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Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Диверсионно-разведывательная группа, которая проникла в Брянскую область с территории Украины, совершила террористический акт, открыв огонь по гражданским лицам. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Они проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам», — заявил Путин. Его слова передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Президент РФ также отметил, что украинские боевики атаковали гражданский автомобиль, который не представлял для них опасности.

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Диверсионно-разведывательная группа, которая проникла в Брянскую область с территории Украины, совершила террористический акт, открыв огонь по гражданским лицам. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Они проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам», — заявил Путин. Его слова передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Президент РФ также отметил, что украинские боевики атаковали гражданский автомобиль, который не представлял для них опасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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