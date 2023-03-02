В Брянской области увеличилось число погибших

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Погиб еще один человек, сообщил Александр Богомаз Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Во время атаки диверсионно-разведывательный группы с территории Украины на Брянскую область погибло два человека. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«По уточненной информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале.

Сегодня, 2 марта, украинские боевики проникли на территорию России, в Брянскую область. Во время атаки они заминировали территорию, взяли заложников и обстреляли автомобиль. Президент России Владимир Путин заявил, что действия украинской ДРГ являются террористическими, передает RT. Атака украинской ДРГ копирует террористические атаки банды Басаева, заметил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Брянская область подверглась нападению диверсантов с Украины

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Во время атаки диверсионно-разведывательный группы с территории Украины на Брянскую область погибло два человека. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «По уточненной информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Сегодня, 2 марта, украинские боевики проникли на территорию России, в Брянскую область. Во время атаки они заминировали территорию, взяли заложников и обстреляли автомобиль. Президент России Владимир Путин заявил, что действия украинской ДРГ являются террористическими, передает RT. Атака украинской ДРГ копирует террористические атаки банды Басаева, заметил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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