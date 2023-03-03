В Херсонской области задержали информатора украинской армии

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ГУ МВД по Херсонской области сообщило о задержании информатора ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Полиция задержала в Херсонской области гражданина Украины, подозреваемого в передаче украинским боевикам данных о местонахождении российских военных. Об этом сообщили в МВД России по Херсонской области. Подозреваемый был обнаружен в ходе мониторинга социальных сетей: он публиковал комментарии экстремистского содержания.

«Офицеры выяснили, что он переслал сведения о местонахождении военнослужащих России своему знакомому, который ранее вышел с ним на связь и пообещал деньги за такие данные», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что за каждую координату информатору обещали 300 гривен, но в итоге вознаграждение не отправили.

Ранее информатор ВСУ был задержан в Херсонской области в начале февраля, передает RT. Он состоял в переписке с украинскими военными в течение года и снабжал их информацией о местоположении российских солдат.

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Полиция задержала в Херсонской области гражданина Украины, подозреваемого в передаче украинским боевикам данных о местонахождении российских военных. Об этом сообщили в МВД России по Херсонской области. Подозреваемый был обнаружен в ходе мониторинга социальных сетей: он публиковал комментарии экстремистского содержания. «Офицеры выяснили, что он переслал сведения о местонахождении военнослужащих России своему знакомому, который ранее вышел с ним на связь и пообещал деньги за такие данные», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что за каждую координату информатору обещали 300 гривен, но в итоге вознаграждение не отправили. Ранее информатор ВСУ был задержан в Херсонской области в начале февраля, передает RT. Он состоял в переписке с украинскими военными в течение года и снабжал их информацией о местоположении российских солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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