МИД РФ: план США по укреплению ВСУ рассчитан на долгосрочную перспективу

США продолжают оказывать поддержку Украине с целью ослабления России и данный план рассчитан на долгосрочную перспективу. Об этом сообщает МИД РФ.
«Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают последовательно реализовывать свои геополитические планы по уничтожению России. <…> Процесс укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассчитан на долгосрочную перспективу. Это подтверждает и готовность продолжать обучать украинских военных в США и других странах НАТО „сколько потребуется“», — следует из официального сообщения министерства.
Данные выводы ведомство делает в связи с тем, что Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Данный пакет включает отправку БПЛА, включая модернизированный дрон-камикадзе «Switchblade 600», авиационный комплекс «CyberLux К8», боеприпасы для РСЗО «HIMARS». Данное вооружение будет заказываться отдельно, подчеркивает МИД РФ.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада продолжают активно оказывать поддержку Киеву в виде финансов и вооружения.
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США продолжают оказывать поддержку Украине с целью ослабления России и данный план рассчитан на долгосрочную перспективу. Об этом сообщает МИД РФ. «Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают последовательно реализовывать свои геополитические планы по уничтожению России. <…> Процесс укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассчитан на долгосрочную перспективу. Это подтверждает и готовность продолжать обучать украинских военных в США и других странах НАТО „сколько потребуется“», — следует из официального сообщения министерства. Данные выводы ведомство делает в связи с тем, что Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Данный пакет включает отправку БПЛА, включая модернизированный дрон-камикадзе «Switchblade 600», авиационный комплекс «CyberLux К8», боеприпасы для РСЗО «HIMARS». Данное вооружение будет заказываться отдельно, подчеркивает МИД РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада продолжают активно оказывать поддержку Киеву в виде финансов и вооружения.