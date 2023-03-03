МИД РФ: план США по укреплению ВСУ рассчитан на долгосрочную перспективу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, ВСУ, stock
Вашингтон готов продолжать обучать украинских военных в США и других странах НАТО «сколько потребуется», уточняет МИД РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США продолжают оказывать поддержку Украине с целью ослабления России и данный план рассчитан на долгосрочную перспективу. Об этом сообщает МИД РФ.

«Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают последовательно реализовывать свои геополитические планы по уничтожению России. <…> Процесс укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассчитан на долгосрочную перспективу. Это подтверждает и готовность продолжать обучать украинских военных в США и других странах НАТО „сколько потребуется“», — следует из официального сообщения министерства.

Данные выводы ведомство делает в связи с тем, что Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Данный пакет включает отправку БПЛА, включая модернизированный дрон-камикадзе «Switchblade 600», авиационный комплекс «CyberLux К8», боеприпасы для РСЗО «HIMARS». Данное вооружение будет заказываться отдельно, подчеркивает МИД РФ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада продолжают активно оказывать поддержку Киеву в виде финансов и вооружения.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США продолжают оказывать поддержку Украине с целью ослабления России и данный план рассчитан на долгосрочную перспективу. Об этом сообщает МИД РФ. «Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают последовательно реализовывать свои геополитические планы по уничтожению России. <…> Процесс укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассчитан на долгосрочную перспективу. Это подтверждает и готовность продолжать обучать украинских военных в США и других странах НАТО „сколько потребуется“», — следует из официального сообщения министерства. Данные выводы ведомство делает в связи с тем, что Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Данный пакет включает отправку БПЛА, включая модернизированный дрон-камикадзе «Switchblade 600», авиационный комплекс «CyberLux К8», боеприпасы для РСЗО «HIMARS». Данное вооружение будет заказываться отдельно, подчеркивает МИД РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада продолжают активно оказывать поддержку Киеву в виде финансов и вооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...