Читатели газеты Die Welt раскритиковали Шольца за его слова о Путине

03 марта 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц ведет Германию к конфликту с Россией, отмечают читатели Die Welt Фото: Bundesregierung\Kugler Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге заявил, что президент России Владимир Путин не готов начать мирные переговоры по Украине. После этого читатели газеты Die Welt раскритиковали лидера ФРГ за его слова. «Пришлось закончить урок сказки Шольца через 4 минуты, потому что я не мог больше терпеть. Этот человек настолько оторван от реальности и ведет нас к конфликту с Россией», — сообщил читатель Джозеф. Другой пользователь Гельмут отметил, что Германия не вправе решать украинские вопросы. «Украина — одна из самых коррумпированных и недемократических стран на земле. И все же мы жертвуем своим благополучием за счет санкций против России и поставок оружия в Украину», — написал он. «Германия не преследует никаких собственных интересов, а лишь хочет спасти мир, не принимая во внимание нужды собственного населения», — заявил Джозеф К. Он добавил, что Китай ведет более правильную внешнюю политику, нежели Германия. По его словам, Китай отстаивает собственные интересы и делает для этого все возможное. «„Вы не можете вести переговоры с пистолетом у виска“. Этой фразой наш будущий канцлер, наверное, хотел показаться бывшим лидером Великобритании Уинстоном Черчиллем со своей важной речью», — заявил пользователь с ником Алекс. Он отметил, что Шольцу еще далеко до Черчилля. «Может ли мистер Шольц объяснить мне, что Бундесвер делал в качестве оккупанта в Афганистане в течение 20 лет и чего это удовольствие стоило и стоит до сих пор», — задается риторическим вопросом Фредерик. Пользователь под ником Бернд отметил, что Шольц делает все, что одобряет президент США Джо Байден. «Россия — бедная жертва! Дело в том, что поставки оружия украинцам стоят 2/3 немцев!» — поделился Джон. Спецоперации России на Украине идет уже больше года. В марте 2022 года между Украиной и Россией велись мирные переговоры, однако после них не был заключен договор. Стороны не подписали мир из-за позиции президента Украины Владимира Зеленского. Он несколько раз менял свою позицию: от категорического отказа до изменений условий мира. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что РФ никогда не отказывалась от обсуждения мира. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в феврале 2023 года призвал Украину и Россию начать мирные переговоры, передает издание «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге заявил, что президент России Владимир Путин не готов начать мирные переговоры по Украине. После этого читатели газеты Die Welt раскритиковали лидера ФРГ за его слова. «Пришлось закончить урок сказки Шольца через 4 минуты, потому что я не мог больше терпеть. Этот человек настолько оторван от реальности и ведет нас к конфликту с Россией», — сообщил читатель Джозеф. Другой пользователь Гельмут отметил, что Германия не вправе решать украинские вопросы. «Украина — одна из самых коррумпированных и недемократических стран на земле. И все же мы жертвуем своим благополучием за счет санкций против России и поставок оружия в Украину», — написал он. «Германия не преследует никаких собственных интересов, а лишь хочет спасти мир, не принимая во внимание нужды собственного населения», — заявил Джозеф К. Он добавил, что Китай ведет более правильную внешнюю политику, нежели Германия. По его словам, Китай отстаивает собственные интересы и делает для этого все возможное. «„Вы не можете вести переговоры с пистолетом у виска“. Этой фразой наш будущий канцлер, наверное, хотел показаться бывшим лидером Великобритании Уинстоном Черчиллем со своей важной речью», — заявил пользователь с ником Алекс. Он отметил, что Шольцу еще далеко до Черчилля. «Может ли мистер Шольц объяснить мне, что Бундесвер делал в качестве оккупанта в Афганистане в течение 20 лет и чего это удовольствие стоило и стоит до сих пор», — задается риторическим вопросом Фредерик. Пользователь под ником Бернд отметил, что Шольц делает все, что одобряет президент США Джо Байден. «Россия — бедная жертва! Дело в том, что поставки оружия украинцам стоят 2/3 немцев!» — поделился Джон. Спецоперации России на Украине идет уже больше года. В марте 2022 года между Украиной и Россией велись мирные переговоры, однако после них не был заключен договор. Стороны не подписали мир из-за позиции президента Украины Владимира Зеленского. Он несколько раз менял свою позицию: от категорического отказа до изменений условий мира. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что РФ никогда не отказывалась от обсуждения мира. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в феврале 2023 года призвал Украину и Россию начать мирные переговоры, передает издание «Ридус».