Производитель Leopard задумал построить танковый завод на Украине

04 марта 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

На Украине запустят производство немецких танков Leopard, заявил Армин Паппергер Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине планируется строительство завода немецкой компании Rheinmetall, который будет иметь возможность выпускать до 400 танков Leopard в год. Об этом рассказал генеральный директор компании Армин Паппергер. «Завод Rheinmetall может быть построен на Украине», — передает слова Паппергера немецкая газета Rheinische Post . Он добавил, что определенная договоренность уже присутствует, что может помочь решить судьбу сделки в ближайшие два месяца. Строительство обойдется в 200 млн евро, а мощности завода позволят выпускать до 400 Leоpard в год, заключил Паппергер. Ранее Германия вместе с другими странами НАТО пообещала поставить Украине военную технику. В частности, речь шла о 14 немецких танках Leopard. Заместитель секретаря Донецкого отделения «Единой России» Алексей Муратов рассказал, что под Бахмутом силами российских военных был захвачен первый немецкий танк с польским экипажем, передает телеканал 360. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что с поставкой украинским войскам танков уровень эскалации конфликта выйдет на новую ступень, пишет «Национальная служба новостей».

На Украине планируется строительство завода немецкой компании Rheinmetall, который будет иметь возможность выпускать до 400 танков Leopard в год. Об этом рассказал генеральный директор компании Армин Паппергер. «Завод Rheinmetall может быть построен на Украине», — передает слова Паппергера немецкая газета Rheinische Post. Он добавил, что определенная договоренность уже присутствует, что может помочь решить судьбу сделки в ближайшие два месяца. Строительство обойдется в 200 млн евро, а мощности завода позволят выпускать до 400 Leоpard в год, заключил Паппергер. Ранее Германия вместе с другими странами НАТО пообещала поставить Украине военную технику. В частности, речь шла о 14 немецких танках Leopard. Заместитель секретаря Донецкого отделения «Единой России» Алексей Муратов рассказал, что под Бахмутом силами российских военных был захвачен первый немецкий танк с польским экипажем, передает телеканал 360. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что с поставкой украинским войскам танков уровень эскалации конфликта выйдет на новую ступень, пишет «Национальная служба новостей».