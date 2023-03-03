03 марта 2023

Производитель Leopard задумал построить танковый завод на Украине

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Челленджер, Challenger 2, stock, Леопард 2
На Украине запустят производство немецких танков Leopard, заявил Армин Паппергер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине планируется строительство завода немецкой компании Rheinmetall, который будет иметь возможность выпускать до 400 танков Leopard в год. Об этом рассказал генеральный директор компании Армин Паппергер.

«Завод Rheinmetall может быть построен на Украине», — передает слова Паппергера немецкая газета Rheinische Post. Он добавил, что определенная договоренность уже присутствует, что может помочь решить судьбу сделки в ближайшие два месяца. Строительство обойдется в 200 млн евро, а мощности завода позволят выпускать до 400 Leоpard в год, заключил Паппергер.

Ранее Германия вместе с другими странами НАТО пообещала поставить Украине военную технику. В частности, речь шла о 14 немецких танках Leopard. Заместитель секретаря Донецкого отделения «Единой России» Алексей Муратов рассказал, что под Бахмутом силами российских военных был захвачен первый немецкий танк с польским экипажем, передает телеканал 360. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что с поставкой украинским войскам танков уровень эскалации конфликта выйдет на новую ступень, пишет «Национальная служба новостей».

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На Украине планируется строительство завода немецкой компании Rheinmetall, который будет иметь возможность выпускать до 400 танков Leopard в год. Об этом рассказал генеральный директор компании Армин Паппергер. «Завод Rheinmetall может быть построен на Украине», — передает слова Паппергера немецкая газета Rheinische Post. Он добавил, что определенная договоренность уже присутствует, что может помочь решить судьбу сделки в ближайшие два месяца. Строительство обойдется в 200 млн евро, а мощности завода позволят выпускать до 400 Leоpard в год, заключил Паппергер. Ранее Германия вместе с другими странами НАТО пообещала поставить Украине военную технику. В частности, речь шла о 14 немецких танках Leopard. Заместитель секретаря Донецкого отделения «Единой России» Алексей Муратов рассказал, что под Бахмутом силами российских военных был захвачен первый немецкий танк с польским экипажем, передает телеканал 360. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что с поставкой украинским войскам танков уровень эскалации конфликта выйдет на новую ступень, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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