Производитель Leopard задумал построить танковый завод на Украине

На Украине планируется строительство завода немецкой компании Rheinmetall, который будет иметь возможность выпускать до 400 танков Leopard в год. Об этом рассказал генеральный директор компании Армин Паппергер.
«Завод Rheinmetall может быть построен на Украине», — передает слова Паппергера немецкая газета Rheinische Post. Он добавил, что определенная договоренность уже присутствует, что может помочь решить судьбу сделки в ближайшие два месяца. Строительство обойдется в 200 млн евро, а мощности завода позволят выпускать до 400 Leоpard в год, заключил Паппергер.
Ранее Германия вместе с другими странами НАТО пообещала поставить Украине военную технику. В частности, речь шла о 14 немецких танках Leopard. Заместитель секретаря Донецкого отделения «Единой России» Алексей Муратов рассказал, что под Бахмутом силами российских военных был захвачен первый немецкий танк с польским экипажем, передает телеканал 360. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что с поставкой украинским войскам танков уровень эскалации конфликта выйдет на новую ступень, пишет «Национальная служба новостей».
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На Украине планируется строительство завода немецкой компании Rheinmetall, который будет иметь возможность выпускать до 400 танков Leopard в год. Об этом рассказал генеральный директор компании Армин Паппергер. «Завод Rheinmetall может быть построен на Украине», — передает слова Паппергера немецкая газета Rheinische Post. Он добавил, что определенная договоренность уже присутствует, что может помочь решить судьбу сделки в ближайшие два месяца. Строительство обойдется в 200 млн евро, а мощности завода позволят выпускать до 400 Leоpard в год, заключил Паппергер. Ранее Германия вместе с другими странами НАТО пообещала поставить Украине военную технику. В частности, речь шла о 14 немецких танках Leopard. Заместитель секретаря Донецкого отделения «Единой России» Алексей Муратов рассказал, что под Бахмутом силами российских военных был захвачен первый немецкий танк с польским экипажем, передает телеканал 360. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что с поставкой украинским войскам танков уровень эскалации конфликта выйдет на новую ступень, пишет «Национальная служба новостей».