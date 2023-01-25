Германия направит Украине 14 танков Leopard 2

Германия отправит танки на Украину
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ФРГ отправит на Украину 14 танков Leopard 2. Об этом сообщили на официальном
«Федеральное правительство приняло решение предоставить ВСУ основные боевые танки Leopard 2. Цель — быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины», — сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт.
Он уточнил, что в качестве первого шага Берлин отправит на Украину 14 танков Leopard 2 A6. Также в Германии разрешили другим странам передавать танки Киеву. Ранее сообщалось, что 12 стран готовы предоставить танки Украине. США также намерены отправить свои.
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