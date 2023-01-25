Германия направит Украине 14 танков Leopard 2

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НАТО. Москва, зима, леопард, нато, танк
Германия отправит танки на Украину Фото:
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ФРГ отправит на Украину 14 танков Leopard 2. Об этом сообщили на официальном сайте правительства ФРГ.

«Федеральное правительство приняло решение предоставить ВСУ основные боевые танки Leopard 2. Цель — быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины», — сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт.

Он уточнил, что в качестве первого шага Берлин отправит на Украину 14 танков Leopard 2 A6. Также в Германии разрешили другим странам передавать танки Киеву. Ранее сообщалось, что 12 стран готовы предоставить танки Украине. США также намерены отправить свои.

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ФРГ отправит на Украину 14 танков Leopard 2. Об этом сообщили на официальном сайте правительства ФРГ. «Федеральное правительство приняло решение предоставить ВСУ основные боевые танки Leopard 2. Цель — быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины», — сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт. Он уточнил, что в качестве первого шага Берлин отправит на Украину 14 танков Leopard 2 A6. Также в Германии разрешили другим странам передавать танки Киеву. Ранее сообщалось, что 12 стран готовы предоставить танки Украине. США также намерены отправить свои.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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