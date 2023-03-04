Костомаров начал двигаться после комы

04 марта 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

В состоянии Романа Костомарова прослеживается положительная динамика, передает Sport24 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров начал приходить в сознание после медикаментозной комы. К спортсмену уже вернулась способность двигаться. «Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться. До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть», — передает Sport24 со ссылкой на осведомленные источники. Уточняется, что позднее можно будет сделать окончательные выводы, касаемо состояния спортсмена. Костомаров попал в реанимацию из-за пневмонии в начале января. Тогда олимпийского чемпиона подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако позже у него начался некроз тканей, что привело к ампутации конечностей, а именно обе стопы, пишет Life . Спустя время родные Костомарова сообщили о положительной динамике в состоянии его здоровья, передает «Утро.ру». В конце февраля фигуриста ввели в медикаментозную кому. Тем не менее у врачей вызвала опасения оставшаяся левая кисть спортсмена, пишут «Дни.ру».

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров начал приходить в сознание после медикаментозной комы. К спортсмену уже вернулась способность двигаться. «Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться. До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть», — передает Sport24 со ссылкой на осведомленные источники. Уточняется, что позднее можно будет сделать окончательные выводы, касаемо состояния спортсмена. Костомаров попал в реанимацию из-за пневмонии в начале января. Тогда олимпийского чемпиона подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако позже у него начался некроз тканей, что привело к ампутации конечностей, а именно обе стопы, пишет Life. Спустя время родные Костомарова сообщили о положительной динамике в состоянии его здоровья, передает «Утро.ру». В конце февраля фигуриста ввели в медикаментозную кому. Тем не менее у врачей вызвала опасения оставшаяся левая кисть спортсмена, пишут «Дни.ру».