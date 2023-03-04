В каких регионах России пройдут выборы в 2023 году

04 марта 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Выборы пройдут в 23 регионах России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России в 2023 году состоятся выборы губернаторов в 23 регионах РФ. Также будут проведены довыборы в Госдуму РФ и избрание мэра Москвы. URA.RU приводит главную информацию о предстоящем голосовании. Выборы губернаторов Выборы глав регионов будут выбирать в Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской, Псковской, Воронежской, Кемеровской, Амурской, Тюменской, Магаданской, Московской областях и Москве, Чукотском автономном округе, Хакасии, Якутии, Алтайском, Приморском и Красноярском краях. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе нового губернатора выберет парламент. Кроме того, выборы пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на военное положение в регионах. Мероприятие пройдет в единый день голосования 10 сентября. Выборы мэров В 2023 году мэра будут выбирать в Москве, Томске и Хабаровске. При этом, действующий глава столицы Сергей Собянин намерен снова баллотироваться на пост. Выборы в Госдуму В Единый день голосования граждане России будут выбирать только одного депутата Государственной Думы. Это будут довыборы по одному мажоритарному округу. Единый день голосования Единый день голосования состоится в России 10 сентября. Избирательные участки в этот день будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени. Для участия в голосовании гражданин должен предъявить удостоверение личности, а именно паспорт или загранпаспорт. Также принимаются служебный паспорт и военный билет. Руководитель Центрального исполкома ЕР Александр Сидякин также отметил, что для жителей новых российских регионов предусмотрены исключения. Так, голосовать смогут те граждане, которые не успели получить российский паспорт, но подали соответствующее заявление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России в 2023 году состоятся выборы губернаторов в 23 регионах РФ. Также будут проведены довыборы в Госдуму РФ и избрание мэра Москвы. URA.RU приводит главную информацию о предстоящем голосовании. Выборы глав регионов будут выбирать в Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской, Псковской, Воронежской, Кемеровской, Амурской, Тюменской, Магаданской, Московской областях и Москве, Чукотском автономном округе, Хакасии, Якутии, Алтайском, Приморском и Красноярском краях. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе нового губернатора выберет парламент. Кроме того, выборы пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на военное положение в регионах. Мероприятие пройдет в единый день голосования 10 сентября. В 2023 году мэра будут выбирать в Москве, Томске и Хабаровске. При этом, действующий глава столицы Сергей Собянин намерен снова баллотироваться на пост. В Единый день голосования граждане России будут выбирать только одного депутата Государственной Думы. Это будут довыборы по одному мажоритарному округу. Единый день голосования состоится в России 10 сентября. Избирательные участки в этот день будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени. Для участия в голосовании гражданин должен предъявить удостоверение личности, а именно паспорт или загранпаспорт. Также принимаются служебный паспорт и военный билет. Руководитель Центрального исполкома ЕР Александр Сидякин также отметил, что для жителей новых российских регионов предусмотрены исключения. Так, голосовать смогут те граждане, которые не успели получить российский паспорт, но подали соответствующее заявление.