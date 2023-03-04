04 марта 2023

В МИД заявили о введении безвизового режима с рядом стран

Россия установит безвизовый режим с одиннадцатью странами
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Россия установит безвизовый режим с одиннадцатью странами, среди них — Гаити, Мексика, Багамы Фото:

Россия подготовила соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. В перечень включены Багамские острова, Гаити, Малайзия, Мексика, Саудовская Аравия и ряд других южных стран, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств находятся на различных стадиях проработки. Это Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго», — сообщил Иванов ТАСС.

Ранее россиянам напомнили ряд теплых стран, куда можно отправиться в путешествие без визы. Это Египет, ОАЭ, Сейшелы, Мальдивы, Индонезия, а также курорты Индии, пишет телеканал 360.

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Россия подготовила соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. В перечень включены Багамские острова, Гаити, Малайзия, Мексика, Саудовская Аравия и ряд других южных стран, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. «Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств находятся на различных стадиях проработки. Это Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго», — сообщил Иванов ТАСС. Ранее россиянам напомнили ряд теплых стран, куда можно отправиться в путешествие без визы. Это Египет, ОАЭ, Сейшелы, Мальдивы, Индонезия, а также курорты Индии, пишет телеканал 360.
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