В МИД заявили о введении безвизового режима с рядом стран

Россия подготовила соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. В перечень включены Багамские острова, Гаити, Малайзия, Мексика, Саудовская Аравия и ряд других южных стран, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
«Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств находятся на различных стадиях проработки. Это Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго», — сообщил Иванов ТАСС.
Ранее россиянам напомнили ряд теплых стран, куда можно отправиться в путешествие без визы. Это Египет, ОАЭ, Сейшелы, Мальдивы, Индонезия, а также курорты Индии, пишет телеканал 360.
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