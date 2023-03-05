05 марта 2023
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В топ-10 вакансий недели в Кургане вошла редкая профессия

© Служба новостей «URA.RU»
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Агрофирма. Губернатор. Ханты-Мансийск, семена, посадка, растения, агрономы
Агроному в Курганской области готовы платить от 40 тысяч рублей Фото:

В топ-10 вакансий недели, подборку которых представили в правительстве Курганской области, вошла профессия агронома. Специалист на ставку от 40 тысяч рублей требуется в Макушинский муниципальный округ. Возглавляет рейтинг вакансия электрика в «МеталПроект» Шадринска, будущему сотруднику готовы платить от 80 тысяч рублей в месяц.

«Требуется водитель в компанию „МАГНУМ“, зарплата от 70 тысяч рублей. Экономисту на Шадринском заводе сварочных материалов готовы платить от 50 тысяч рублей в месяц», — указано в официальном telegram-канале правительства региона. Такую же зарплату предлагают механизатору в «КФХ Артур» Варгашинского муниципального округа и оператору зерносушильного комплекса в компании «ВекторАгро».

Также в рабочем поселке Мишкино ищут главного энергетика на ставку от 60 тысяч рублей. От 40 тысяч готовы платить трактористу-машинисту в шадринской компании «Рассвет», монтажнику в «Связьстройсервисе» и инженеру-технологу на курганском автобусном заводе.

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В топ-10 вакансий недели, подборку которых представили в правительстве Курганской области, вошла профессия агронома. Специалист на ставку от 40 тысяч рублей требуется в Макушинский муниципальный округ. Возглавляет рейтинг вакансия электрика в «МеталПроект» Шадринска, будущему сотруднику готовы платить от 80 тысяч рублей в месяц. «Требуется водитель в компанию „МАГНУМ“, зарплата от 70 тысяч рублей. Экономисту на Шадринском заводе сварочных материалов готовы платить от 50 тысяч рублей в месяц», — указано в официальном telegram-канале правительства региона. Такую же зарплату предлагают механизатору в «КФХ Артур» Варгашинского муниципального округа и оператору зерносушильного комплекса в компании «ВекторАгро». Также в рабочем поселке Мишкино ищут главного энергетика на ставку от 60 тысяч рублей. От 40 тысяч готовы платить трактористу-машинисту в шадринской компании «Рассвет», монтажнику в «Связьстройсервисе» и инженеру-технологу на курганском автобусном заводе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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