В топ-10 вакансий недели в Кургане вошла редкая профессия

06 марта 2023 в 05:25 Размер текста - 17 +

Агроному в Курганской области готовы платить от 40 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU В топ-10 вакансий недели, подборку которых представили в правительстве Курганской области, вошла профессия агронома. Специалист на ставку от 40 тысяч рублей требуется в Макушинский муниципальный округ. Возглавляет рейтинг вакансия электрика в «МеталПроект» Шадринска, будущему сотруднику готовы платить от 80 тысяч рублей в месяц. «Требуется водитель в компанию „МАГНУМ“, зарплата от 70 тысяч рублей. Экономисту на Шадринском заводе сварочных материалов готовы платить от 50 тысяч рублей в месяц», — указано в официальном telegram-канале правительства региона. Такую же зарплату предлагают механизатору в «КФХ Артур» Варгашинского муниципального округа и оператору зерносушильного комплекса в компании «ВекторАгро». Также в рабочем поселке Мишкино ищут главного энергетика на ставку от 60 тысяч рублей. От 40 тысяч готовы платить трактористу-машинисту в шадринской компании «Рассвет», монтажнику в «Связьстройсервисе» и инженеру-технологу на курганском автобусном заводе.

В топ-10 вакансий недели, подборку которых представили в правительстве Курганской области, вошла профессия агронома. Специалист на ставку от 40 тысяч рублей требуется в Макушинский муниципальный округ. Возглавляет рейтинг вакансия электрика в «МеталПроект» Шадринска, будущему сотруднику готовы платить от 80 тысяч рублей в месяц. «Требуется водитель в компанию „МАГНУМ“, зарплата от 70 тысяч рублей. Экономисту на Шадринском заводе сварочных материалов готовы платить от 50 тысяч рублей в месяц», — указано в официальном telegram-канале правительства региона. Такую же зарплату предлагают механизатору в «КФХ Артур» Варгашинского муниципального округа и оператору зерносушильного комплекса в компании «ВекторАгро». Также в рабочем поселке Мишкино ищут главного энергетика на ставку от 60 тысяч рублей. От 40 тысяч готовы платить трактористу-машинисту в шадринской компании «Рассвет», монтажнику в «Связьстройсервисе» и инженеру-технологу на курганском автобусном заводе.