поездка Энтони Блинкена в США подчеркнула несостоятельность страны в Центральной АзииФото: Официальный сайт президента Украины
Попытки США найти союзников в Центральной Азии только подчеркивает прочность дипломатических отношений между странами региона, Россией и Китаем. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Мелвин Гудман.
«Решение проблем в Центральной Азии просто выходит за рамки возможностей США. Поездка [госсекретаря США Энтони] Блинкена была дурацкой затеей, которая просто обнажила тщетность усилий США по применению двойного сдерживания против России и Китая, а также игнорирование США своей собственной политики, которая ведет к более тесным отношениям между Россией и Китаем», — рассказал Мелвин Гудман изданию Counter Punch. Он отметил, что США не смогут установить в этом регионе рычаги давления.
Блинкен впервые совершил визит в Казахстан для встречи с министрами иностранных дел стран С5: Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, передает «Царьград». Во время встречи госсекретарь США пытался вести антироссийскую пропаганду, а таже угрожал Китаю.
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Попытки США найти союзников в Центральной Азии только подчеркивает прочность дипломатических отношений между странами региона, Россией и Китаем. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Мелвин Гудман. «Решение проблем в Центральной Азии просто выходит за рамки возможностей США. Поездка [госсекретаря США Энтони] Блинкена была дурацкой затеей, которая просто обнажила тщетность усилий США по применению двойного сдерживания против России и Китая, а также игнорирование США своей собственной политики, которая ведет к более тесным отношениям между Россией и Китаем», — рассказал Мелвин Гудман изданию Counter
Punch. Он отметил, что США не смогут установить в этом регионе рычаги давления. Блинкен впервые совершил визит в Казахстан для встречи с министрами иностранных дел стран С5: Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, передает «Царьград». Во время встречи госсекретарь США пытался вести антироссийскую пропаганду, а таже угрожал Китаю.