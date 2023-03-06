Бывший аналитик ЦРУ заявил о беспомощности США перед Россией и Китаем

Американский политолог Гудвин: попытки США установить рычаги влияния в Центральной Азии тщетны

06 марта 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

поездка Энтони Блинкена в США подчеркнула несостоятельность страны в Центральной Азии Фото: Официальный сайт президента Украины Попытки США найти союзников в Центральной Азии только подчеркивает прочность дипломатических отношений между странами региона, Россией и Китаем. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Мелвин Гудман. «Решение проблем в Центральной Азии просто выходит за рамки возможностей США. Поездка [госсекретаря США Энтони] Блинкена была дурацкой затеей, которая просто обнажила тщетность усилий США по применению двойного сдерживания против России и Китая, а также игнорирование США своей собственной политики, которая ведет к более тесным отношениям между Россией и Китаем», — рассказал Мелвин Гудман изданию Counter

Punch. Он отметил, что США не смогут установить в этом регионе рычаги давления. Блинкен впервые совершил визит в Казахстан для встречи с министрами иностранных дел стран С5: Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, передает «Царьград». Во время встречи госсекретарь США пытался вести антироссийскую пропаганду, а таже угрожал Китаю.

Попытки США найти союзников в Центральной Азии только подчеркивает прочность дипломатических отношений между странами региона, Россией и Китаем. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Мелвин Гудман. «Решение проблем в Центральной Азии просто выходит за рамки возможностей США. Поездка [госсекретаря США Энтони] Блинкена была дурацкой затеей, которая просто обнажила тщетность усилий США по применению двойного сдерживания против России и Китая, а также игнорирование США своей собственной политики, которая ведет к более тесным отношениям между Россией и Китаем», — рассказал Мелвин Гудман изданию Counter Punch. Он отметил, что США не смогут установить в этом регионе рычаги давления. Блинкен впервые совершил визит в Казахстан для встречи с министрами иностранных дел стран С5: Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, передает «Царьград». Во время встречи госсекретарь США пытался вести антироссийскую пропаганду, а таже угрожал Китаю.