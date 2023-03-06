В Кремле рассказали, что обсуждалось на закрытом совещании Совбеза

Владимир Путин обсудил меры по предотвращению терактов в ходе закрытого заседания Совбеза
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На закрытом совещании Совета безопасности в пятницу обсуждались меры по предотвращению терактов, таких, какой произошел в Брянской области. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Обсуждалась детально ситуация, связанная с терактом в Брянске, будут приниматься меры по недопущению впредь подобных ситуаций», — заявил Дмитрий Песков журналисту URA.RU. Песков рассказал, что совещание было посвящено обсуждению безопасности стратегических объектов.
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