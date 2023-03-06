В Кремле рассказали, что обсуждалось на закрытом совещании Совбеза

Песков: на закрытом совещании Совбеза обсуждались меры по предотвращению терактов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин обсудил меры по предотвращению терактов в ходе закрытого заседания Совбеза Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На закрытом совещании Совета безопасности в пятницу обсуждались меры по предотвращению терактов, таких, какой произошел в Брянской области. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Обсуждалась детально ситуация, связанная с терактом в Брянске, будут приниматься меры по недопущению впредь подобных ситуаций», — заявил Дмитрий Песков журналисту URA.RU. Песков рассказал, что совещание было посвящено обсуждению безопасности стратегических объектов.

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На закрытом совещании Совета безопасности в пятницу обсуждались меры по предотвращению терактов, таких, какой произошел в Брянской области. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Обсуждалась детально ситуация, связанная с терактом в Брянске, будут приниматься меры по недопущению впредь подобных ситуаций», — заявил Дмитрий Песков журналисту URA.RU. Песков рассказал, что совещание было посвящено обсуждению безопасности стратегических объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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