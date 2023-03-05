Мэр из ХМАО назначил экс-силовика директором управления капстроительства

На должность директора УКС назначен экс-прокурор Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывший заместитель сургутского транспортного прокурора Денис Лунев назначен директором управления капитального строительства Сургутского района. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте муниципалитета.

«Лунев назначен новым директором УКСа Сургутского района. До этого он чуть больше года являлся заместителем директора департамента строительства и земельных отношений районной администрации. А прежде являлся заместителем сургутского транспортного прокурора», — отметил инсайдер.

Информацию о назначении на должность руководителя УКСа Сургутского района подтвердил агентству и сам Лунев. «Да информация верная. Приказ о назначении подписан сегодняшним числом», — сообщил чиновник.

Между тем другой собеседник URA.RU, близкий к районной мэрии, отметил, что на днях был назначен новый директор МУП «УТВиВа №1» Роман Богач. Кадровые перестановки инсайдер связывает с недавно отгремевшими коррупционными скандалами, связанными с этими структурами районной администрации. «Назначения новых директоров — только верхушка айсберга. Сейчас в предприятиях идут масштабные внутренние проверках. Кто знает, какими еще управленческими решениями это обернется. Сейчас для [главы Сургутского района Андрея] Трубецкого главное навести порядок в подведах и вернуть статус-кво», — считает источник. В пресс-службе администрации Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что ответственный за парки в Сургуте покидает свой пост ради работы коммунальщиком. В Сургуте директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Роман Богач, который до этого возглавлял департамент городского хозяйства администрации города, покидает свой пост ради должности директора МУП «УТВиВ №1» в Сургутском районе.