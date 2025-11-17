Рыбзавод из ХМАО отсудил полмиллиона рублей у узбекской компании за запрещенный корм для рыб

Рыбкомбинат из ХМАО отсудил полмиллиона рублей за запрещенный корм из Турции Фото: Илья Московец © URA.RU

Югорский рыбоводный завод из Ханты-Мансийска взыскал более 590 тысяч рублей с компании PERVAYA EXPEDITSIONNAYA KOMPANIYA из Узбекистана. Столько составляла плата за хранение на таможне корма, запрещенного к ввозу в Россию, указано в решении арбитражного суда ХМАО, с которым ознакомилось агентство URA.RU.

«Югорский рыбоводный завод подал в суд на PERVAYA EXPEDITSIONNAYA KOMPANIYA из Узбекистана из-за поставки корма, который не соответствовал условиям контракта и оказался запрещенным к ввозу в Россию. Из-за этого груз задержали на складе временного хранения. Суд взыскал с поставщика стоимость хранения в размере 592 822 рублей», — следует из материалов дела.

Суд установил, что вместо продукции датской компании BioMar поставщик отправил корм турецкого происхождения, на ввоз которого Россельхознадзор наложил запрет. Товар простоял на таможенном складе несколько месяцев, и завод вынужден был полностью оплатить услуги хранения. Судья признал эти расходы убытками и обязал узбекскую компанию компенсировать их.

Ранее рыбзаводу удалось вернуть через суд аванс за этот же товар. Арбитражный суд Москвы взыскал с поставщика сумму предоплаты, проценты и неустойку — более трех миллионов рублей. Тогда суд признал, что покупатель так и не получил корм из-за нарушений условий поставки.