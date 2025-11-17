ХМАО опустился в рейтинге регионов по здоровому образу жизни среди населения
Югра заняла 60 место среди регионов по приверженности ЗОЖ
Фото: Алексей Андронов © URA.RU
ХМАО на четыре строчки опустился в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни за 2024 год. Югра оказалась на 60 строчке, а в 2023 году занимала 56 место.
«Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Рейтинговый балл в 2024 году — 58,9», — сообщают аналитики «Риа Новости».
Эксперты оценили, сколько югорчан занимаются спортом, имеют вредные привычки, а также число преступлений совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, учитывалось количество населения, которые работают на предприятиях с вредными или опасными условиями труда.
