ХМАО опустился в рейтинге регионов по здоровому образу жизни среди населения

ХМАО на четыре строчки опустился в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни за 2024 год. Югра оказалась на 60 строчке, а в 2023 году занимала 56 место.

Эксперты оценили, сколько югорчан занимаются спортом, имеют вредные привычки, а также число преступлений совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, учитывалось количество населения, которые работают на предприятиях с вредными или опасными условиями труда.