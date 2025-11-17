Участники СВО ускорят рост зарплат в России

Доля участников СВО на рынке труда увеличится Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти РФ ускорят переход страны на экономику высоких зарплат. Правительство России удобрило законопроект о защите ветеранов СВО от сокращений на работе. Как рассказали эксперты URA.RU, это увеличит число участников спецоперации на рынке труда, которым могут повысить зарплаты, чтобы уровнять ее с выплатами на фронте.

Ветеранов СВО защитят от сокращений на работе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Законопроект о защите вернувшихся с фронта бойцов СВО от сокращений на работе инициировал председатель комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. При этом в правительстве обратили внимание, что документ необходимо доработать. О замечаниях, обозначенных кабмином, не известно. Пока что при сокращении штата большей защищенностью обладают инвалиды боевых действий, жены мобилизованных и женатые.

Но теперь в Трудовой кодекс РФ могут включить положение о дополнительной защите ветеранов СВО без инвалидности, вернувшихся на прежнее место работы.

Участники СВО закроют нехватку кадров в стране Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инициатива Госдумы защитить ветеранов спецоперации без инвалидности связана с тем, чтобы решить основную проблему на рынке труда — нехватку кадров во многих сферах экономики, что в свою очередь ускорит переход страны на экономику больших зарплат, рассказал URA.RU заведующий сектором социально-экономических исследований качества и уровня жизни Института экономики РАН Вячеслав Бобков.

Новая элита усилит позиции РФ во внешней торговле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Усиливая формирование новой элиты, которую должны составить участники СВО, власти предотвращают нехватку специалистов, например, на предприятиях, имеющих стратегическое значение для нашей страны. Увеличивая производительность труда, они помогают своей компании улучшить позиции не только на внутреннем, но и внешнем рынке. Проще говоря, экономика от этого только выигрывает», — объяснил эксперт.

Бойцы СВО приблизят Россию к экономике высоких зарплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дополнительно, это стимулирует рост зарплат и реальных доходов населения, а именно поможет властям перейти на новую модель экономического развития, обратил внимание Бобков. Это концепция «высоких зарплат», которая означает, что значительный уровень доходов населения — не следствие, а фактор и источник роста, уточнил эксперт. «Очевидно, что средняя зарплата в России (103,2 тысячи рублей на июнь 2025 года, по данным Росстата, — прим. ред.) значительно ниже минимального денежного довольствия контрактников в зоне СВО (от 204 тысяч рублей в месяц, — прим. ред.).

Для того, чтобы избавить вернувшихся с фронта бойцов от проблемы низкой оплаты труда, госслужащие и бизнес начнут принимать меры, чтобы постепенно приблизить ее размер к довольствию», — предположил Бобков.

Инициатива Госдумы защитить ветеранов СВО от сокращений — это дополнительный инструмент для их адаптации к труду после участия в боевых действиях, пояснил URA.RU профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Дело в том, что за время пребывания на фронте, они могли забыть свои профессиональные навыки, или отстать от прогресса на своем рынке труда. Именно поэтому им нужно время, чтобы восстановиться. Тогда они не будут бояться возможного увольнения», — конкретизировал экономист.