06 марта 2023

В ХМАО на нефтяном месторождении произошел порыв скважины

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На Лор-Егане вода из недр затапливает дорогу Фото:

На Лор-Еганском месторождении, лицензией на разработку которого владеет «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти»), произошел порыв на скважине фонда поддержания пластового давления. По свидетельству водителя, работающего на объекте, из-под снега недалеко от куста № 2 извергается фонтан воды, затапливая находящуюся рядом дорогу.

«На втором кусте Лор-Еганского месторождения порыв воды: сначала бил фонтан, сейчас просто течет ручьем. Поток неприятно пахнет и подмывает дорогу», — сообщил очевидец. Он предположил, что происшествие случилось на нагнетательной скважине для поддержания пластового давления, где используются специальные растворы.

Природнадзор ХМАО сообщил агентству, что сигнал о происшествии в ведомство не поступал. В «Самотлорнефтегазе» на звонок корреспондента не ответили. Агентство направило запрос в дочку «Роснефти» с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации новости ответ не пришел.

Ранее URA.RU писало, что природоохранная прокуратура ХМАО обнаружила загрязнение земель на территории Самотлорского месторождения. Ущерб окружающей среде оценили в сумму более 1,3 миллиона рублей.

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На Лор-Еганском месторождении, лицензией на разработку которого владеет «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти»), произошел порыв на скважине фонда поддержания пластового давления. По свидетельству водителя, работающего на объекте, из-под снега недалеко от куста № 2 извергается фонтан воды, затапливая находящуюся рядом дорогу. «На втором кусте Лор-Еганского месторождения порыв воды: сначала бил фонтан, сейчас просто течет ручьем. Поток неприятно пахнет и подмывает дорогу», — сообщил очевидец. Он предположил, что происшествие случилось на нагнетательной скважине для поддержания пластового давления, где используются специальные растворы. Природнадзор ХМАО сообщил агентству, что сигнал о происшествии в ведомство не поступал. В «Самотлорнефтегазе» на звонок корреспондента не ответили. Агентство направило запрос в дочку «Роснефти» с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации новости ответ не пришел. Ранее URA.RU писало, что природоохранная прокуратура ХМАО обнаружила загрязнение земель на территории Самотлорского месторождения. Ущерб окружающей среде оценили в сумму более 1,3 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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