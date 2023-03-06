В ХМАО на нефтяном месторождении произошел порыв скважины

На Лор-Егане вода из недр затапливает дорогу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Лор-Еганском месторождении, лицензией на разработку которого владеет «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти»), произошел порыв на скважине фонда поддержания пластового давления. По свидетельству водителя, работающего на объекте, из-под снега недалеко от куста № 2 извергается фонтан воды, затапливая находящуюся рядом дорогу.

«На втором кусте Лор-Еганского месторождения порыв воды: сначала бил фонтан, сейчас просто течет ручьем. Поток неприятно пахнет и подмывает дорогу», — сообщил очевидец. Он предположил, что происшествие случилось на нагнетательной скважине для поддержания пластового давления, где используются специальные растворы.

Природнадзор ХМАО сообщил агентству, что сигнал о происшествии в ведомство не поступал. В «Самотлорнефтегазе» на звонок корреспондента не ответили. Агентство направило запрос в дочку «Роснефти» с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации новости ответ не пришел.

Ранее URA.RU писало, что природоохранная прокуратура ХМАО обнаружила загрязнение земель на территории Самотлорского месторождения. Ущерб окружающей среде оценили в сумму более 1,3 миллиона рублей.