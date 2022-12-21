В ХМАО после проверки прокуратуры завели уголовное дело на дочку «Роснефти»

Природоохранная прокуратура ХМАО нашла на территории Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе загрязнение земель, вызванное многочисленными повреждениями трубопровода. Согласно данным с официального сайта ведомства, по результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении АО «Самотлорнефтегаз» — дочернего предприятия «Роснефти».
«Природоохранная прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства в деятельности предприятия нефтедобывающего комплекса акционерного общества „Самотлорнефтегаз“. На территории Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе выявлено загрязнение земель, которое образовано в результате многочисленных порывов трубопровода. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 254 УК РФ (порча земли)», — сообщает ведомство.
Согласно данным проверки, окружающей среде нанесен ущерб более 1,3 миллиона рублей. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.
Ранее URA.RU писало о работнике дочернего предприятия «Роснефти», который лишился более двух миллионов рублей из-за взяток. Он получал деньги от подрядчика за покровительство выполняемых контрактов.
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