В ХМАО после проверки прокуратуры завели уголовное дело на дочку «Роснефти»

22 декабря 2022 в 09:55 Размер текста - 17 +

«Самотлорнефтегаз» подозревают в загрязнении почвы Фото: Александр Елизаров © URA.RU Природоохранная прокуратура ХМАО нашла на территории Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе загрязнение земель, вызванное многочисленными повреждениями трубопровода. Согласно данным с официального сайта ведомства, по результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении АО «Самотлорнефтегаз» — дочернего предприятия «Роснефти». «Природоохранная прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства в деятельности предприятия нефтедобывающего комплекса акционерного общества „Самотлорнефтегаз“. На территории Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе выявлено загрязнение земель, которое образовано в результате многочисленных порывов трубопровода. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 254 УК РФ (порча земли)», — сообщает ведомство. Согласно данным проверки, окружающей среде нанесен ущерб более 1,3 миллиона рублей. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура. Ранее URA.RU писало о работнике дочернего предприятия «Роснефти», который лишился более двух миллионов рублей из-за взяток. Он получал деньги от подрядчика за покровительство выполняемых контрактов.

Природоохранная прокуратура ХМАО нашла на территории Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе загрязнение земель, вызванное многочисленными повреждениями трубопровода. Согласно данным с официального сайта ведомства, по результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении АО «Самотлорнефтегаз» — дочернего предприятия «Роснефти». «Природоохранная прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства в деятельности предприятия нефтедобывающего комплекса акционерного общества „Самотлорнефтегаз“. На территории Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе выявлено загрязнение земель, которое образовано в результате многочисленных порывов трубопровода. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 254 УК РФ (порча земли)», — сообщает ведомство. Согласно данным проверки, окружающей среде нанесен ущерб более 1,3 миллиона рублей. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура. Ранее URA.RU писало о работнике дочернего предприятия «Роснефти», который лишился более двух миллионов рублей из-за взяток. Он получал деньги от подрядчика за покровительство выполняемых контрактов.