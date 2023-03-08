В челябинском районе работники закрытого за долги муниципального перевозчика пожалуются Бастрыкину

09 марта 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Жалобу Александру Бастрыкину пишут уволенные сотрудники АТП из Катав-Ивановска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) работники закрытого за многомиллионные долги муниципального перевозчика пожалуются главе следкома РФ Александру Бастрыкину на невыплаты. Об этом URA.RU заявил представитель коллектива. «В конце февраля нам дали расчетные листки. У всех там стоят большие суммы. У меня 44 тысячи рублей, у кого-то 69 тысяч. Но деньги отдавать не хотят. Говорят, что у автотранспортного предприятия долги. Когда будет чем расплатиться, то нам перечислят. Зато 14 школьных автобусов передали новому перевозчику», — посетовал представитель уволенного коллектива. Собеседник URA.RU рассказал, что написать заявления на увольнение сотрудников межмуниципального ООО «Катав-Ивановское АТП» попросили 27 декабря. А уже на следующий день 18 человек не допустили до работы. В течение января и февраля люди получали пособия на уровне минимальной зарплаты. Других выплат обещать не стали. Вместо этого сотрудников предприятия уведомили о его ликвидации. «„Катав-Ивановское АТП“ было создано в августе 2012 года, чтобы возить детей района в школы. Придя на должность главы, я увидел крупные долги в предприятии по зарплате и налоговым отчислениям. Так как в районе не находилось желающих осуществлять перевозки детей, не стали ликвидировать его сразу. В результате в конце 2022 года АТП не стало участвовать в конкурсе, зато нашлись другие перевозчики», — прокомментировал URA.RU ситуацию глава района Николай Шиманович. Руководитель заявил, что всем работникам предложили перейти к новым перевозчикам из Усть-Катава, Трехгорного и Катав-Ивановска. По словам главы, администрация района не может выплатить долги по заработной плате работникам напрямую, так как не является работодателем или правопреемником по задолженности. Выплаты возможны только по решению суда. Как URA.RU сообщил представитель коллектива, люди рассчитывают отстоять права другим путем — через вышестоящие органы. Уволенные пишут обращения: не только к Бастрыкину, но и на имя губернатора области Алексея Текслера. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) работники закрытого за многомиллионные долги муниципального перевозчика пожалуются главе следкома РФ Александру Бастрыкину на невыплаты. Об этом URA.RU заявил представитель коллектива. «В конце февраля нам дали расчетные листки. У всех там стоят большие суммы. У меня 44 тысячи рублей, у кого-то 69 тысяч. Но деньги отдавать не хотят. Говорят, что у автотранспортного предприятия долги. Когда будет чем расплатиться, то нам перечислят. Зато 14 школьных автобусов передали новому перевозчику», — посетовал представитель уволенного коллектива. Собеседник URA.RU рассказал, что написать заявления на увольнение сотрудников межмуниципального ООО «Катав-Ивановское АТП» попросили 27 декабря. А уже на следующий день 18 человек не допустили до работы. В течение января и февраля люди получали пособия на уровне минимальной зарплаты. Других выплат обещать не стали. Вместо этого сотрудников предприятия уведомили о его ликвидации. «„Катав-Ивановское АТП“ было создано в августе 2012 года, чтобы возить детей района в школы. Придя на должность главы, я увидел крупные долги в предприятии по зарплате и налоговым отчислениям. Так как в районе не находилось желающих осуществлять перевозки детей, не стали ликвидировать его сразу. В результате в конце 2022 года АТП не стало участвовать в конкурсе, зато нашлись другие перевозчики», — прокомментировал URA.RU ситуацию глава района Николай Шиманович. Руководитель заявил, что всем работникам предложили перейти к новым перевозчикам из Усть-Катава, Трехгорного и Катав-Ивановска. По словам главы, администрация района не может выплатить долги по заработной плате работникам напрямую, так как не является работодателем или правопреемником по задолженности. Выплаты возможны только по решению суда. Как URA.RU сообщил представитель коллектива, люди рассчитывают отстоять права другим путем — через вышестоящие органы. Уволенные пишут обращения: не только к Бастрыкину, но и на имя губернатора области Алексея Текслера.