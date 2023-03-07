Силовики занялись суши-маркетом, где массово отравились екатеринбуржцы

07 марта 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Силовики проверят соблюдение законов в «Фишке 96» Фото: Размик Закарян © URA.RU Силовики проведут проверку в суши-маркете «Фишка 96», где после покупки роллов заразились сальмонеллезом четыре екатеринбуржца, среди которых ребенок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «В Екатеринбурге Следственным комитетом организована процессуальная проверка сообщения об ухудшении самочувствия у нескольких посетителей одной из местных закусочных», — говорится в сообщении ведомства. Следователи опросят гостей и сотрудников заведения, чтобы выяснить, есть ли в действиях руководства и персонала «Фишки 96» состав преступления. Кроме этого, силовики проверят всю необходимую документацию. Ранее в свердловском управлении Роспотребнадзора сообщали, что четверо человек заразились сальмонеллезом после посещения закусочной. В самой торговой точке нашли много нарушений, а в пробах обнаружили следы кишечной палочки.

Силовики проведут проверку в суши-маркете «Фишка 96», где после покупки роллов заразились сальмонеллезом четыре екатеринбуржца, среди которых ребенок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «В Екатеринбурге Следственным комитетом организована процессуальная проверка сообщения об ухудшении самочувствия у нескольких посетителей одной из местных закусочных», — говорится в сообщении ведомства. Следователи опросят гостей и сотрудников заведения, чтобы выяснить, есть ли в действиях руководства и персонала «Фишки 96» состав преступления. Кроме этого, силовики проверят всю необходимую документацию. Ранее в свердловском управлении Роспотребнадзора сообщали, что четверо человек заразились сальмонеллезом после посещения закусочной. В самой торговой точке нашли много нарушений, а в пробах обнаружили следы кишечной палочки.